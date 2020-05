Paper Mario: The Origami King está a caminho da Nintendo Switch

É já no próximo dia 17 de julho que os fãs de Paper Mario terão a oportunidade de desdobrar mais uma aventura de papel da série! Paper Mario: The Origami King chega à Nintendo Switch para convidar os jogadores a juntarem-se à Peach, ao Mario e ao Luigi numa colorida aventura que os levará ao primeiro festival de origami do reino. O que acontecerá depois? A partir de hoje, o jogo já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Em Paper Mario: The Origami King, o Mario enfrenta um dos seus maiores desafios até à data. O malévolo rei Olly transformou a princesa Peach em origami, desenraizou o seu castelo e encerrou-o com serpentinas de todas as cores. Conseguiu até recrutar os lacaios do Bowser para o ajudarem na sua causa transformando-os em "soldados dobrados"!

Felizmente, o Mario está equipado com uma variedade de ferramentas novas que se revelarão úteis no seu plano de resgate. Uma nova habilidade designada de "1000-Fold Arms" permitir-lhe-á interagir com o cenário à sua volta. Poderá utilizá-la para esticar, puxar, descolar e revelar novos locais para resolver quebra-cabeças e desvendar surpresas. Pelo caminho, os jogadores terão a possibilidade de recorrer à assistência de aliados, tanto novos como já conhecidos, incluindo até a irmã do rei Olly. A eles juntar-se-ão algumas personagens inesperadas, como o próprio Bowser!

Paper Mario: The Origami King apresenta um novo sistema de combates baseado em anéis que lhe permitirá exibir as suas capacidades de resolução de quebra-cabeças. Nestas batalhas por turnos dinâmicas, os jogadores terão de alinhar os inimigos posicionados em diferentes pontos da arena e maximizar os danos provocados.

Com um mundo cheio de detalhes para explorar, eventos de minijogos nos quais participar e inúmeros mistérios para desvendar, a próxima aventura do Mario para a Nintendo Switch terá muito para oferecer.

O jogo já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop. Com tantos jogos a caminho da Nintendo Switch, recorrer à Lista de Desejos da Nintendo eShop pode constituir uma boa forma de acompanhá-los. E agora é ainda mais conveniente fazê-lo, pois a opção está disponível no site oficial da Nintendo.

Paper Mario: The Origami King será lançado exclusivamente para a Nintendo Switch no dia 17 de julho.