Primavera chega (finalmente) à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada das Promoções de Primavera à PlayStation®Store. Isto significa que os jogadores da PlayStation®5 e da PlayStation®4 poderão desfrutar de grandes títulos a preços únicos até ao próximo dia 27 de abril. No dia 13 de abril juntam-se mais e novos títulos à campanha.

Entre os títulos em destaque está Destiny 2: The Witch Queen para a PS5™ e PS4™, que antes custava 39,99€ e que, com estas promoções, passa a estar disponível por apenas 31,99€ até dia 13 de abril. Nesta aventura o jogador vai entrar no mundo de Savathûn, um reino cheio de esplendor e ao mesmo tempo de corrupção, descobrindo vários segredos escondidos.

Outro dos destaques da campanha é Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition para a PS5™ e PS4™, disponível antes por 59,99€ e agora por 40,19€, até dia 13 de abril. Três cidades icónicas, três histórias épicas. Joga a trilogia original dos clássicos que deram o nome ao Grand Theft Auto: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas atualizado para uma nova geração. Inclui melhorias em todos os aspetos, incluindo iluminação mais brilhante, ambientes mais realistas, texturas de alta qualidade, distâncias de horizonte superiores, mira e controlos ao estilo do Grand Theft Auto V e muito mais.

Destaque também para NBA 2K22 disponível por 24,74€ para a PS5™ (antes 74,99€) e por 19,59€ para a PS4™ (antes 69,99€), até dia 13 de abril. NBA 2K22 coloca o universo do basquetebol nas tuas mãos. Joga em ambientes reais da NBA e da WNBA contra equipas e jogadores autênticos. Constrói a tua própria equipa de sonho no MyTEAM com as estrelas do presente e as lendas do passado. Vive a tua própria viagem profissional em MyCAREER e experimenta a tua ascensão pessoal à NBA. Exibe as tuas habilidades de gestão como um poderoso executivo em MyGM e MyLEAGUE.

A destacar ainda o exclusivo God of War™ Digital Deluxe Edition para a PS4™, disponível por 17,99€ (antes 29,99€) até dia 27 de abril. Vivendo como um homem mortal longe da sombra dos deuses, Kratos tem de se adaptar a terras desconhecidas, a ameaças inesperadas e a uma segunda oportunidade de ser um pai. Juntamente com o seu filho Atreus, Kratos aventurar-se-á no reino implacável de Midgard e lutará para completar uma missão profundamente pessoal. Esta edição inclui o conjunto de armadura Promessa da Morte, o escudo Guardião do Exílio, o livro de banda desenhada digital da Dark Horse e um tema dinâmico da PS4™.

Também F1® 2021: Deluxe Edition encontra-se com um desconto incrível nesta campanha. Está disponível por apenas 16,99€ (antes 84,99€) para PS4™ e PS5™ até dia 13 de abril. Mergulha no maior espetáculo de corridas do planeta e compete contra vinte condutores heroicos e dez equipas icónicas da temporada de 2021, naquele que é o videojogo oficial do FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™. O jogador poderá desfrutar de novas funcionalidades incríveis incluindo a empolgante experiência narrativa "Braking Point", a Carreira para dois jogadores e aproxima-te ainda mais da grelha com o "Real-Season Start".

O épico Horizon Zero Dawn™: Complete Edition para a PS4™ também faz parte das Promoções de Primavera, estando disponível por apenas 9,99€ (antes 19,99€) até dia 27 de abril. Numa era na qual as Máquinas vagueiam livremente e a humanidade deixou de ser a espécie dominante, uma jovem caçadora conhecida como Aloy dá início a uma viagem na qual irá desvendar o seu destino. Num mundo pós-apocalíptico no qual a natureza verdejante se alastrou pelas ruínas de civilizações perdidas, a humanidade continua a resistir em pequenas tribos de primitivos caçadores-recoletores. O seu domínio desta nova área selvagem foi usurpado pelas Máquinas – criaturas mecânicas ferozes de origem desconhecida. Nesta edição o jogador poderá também desfrutar da expansão Horizon Zero Dawn™: The Frozen Wilds, na qual Aloy viaja pelas terras geladas da tribo Banuk para investigar uma nova ameaça das Máquinas.