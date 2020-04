Red Dead Redemption 2 no Xbox Game Pass

O Xbox Game Pass acaba de confirmar (mais) uma adição de peso! Red Dead Redemption 2, o aclamado Western da Rockstar Games, entrará no catálogo do Xbox Game Pass a 7 de Maio.

Recentemente foram também adicionados ao Xbox Game Pass títulos como Yakuza Kiwami (Consola e PC), Gato Roboto (Consola e PC), Machinarium (PC) e The Long Dark (Consola e PC). Em breve, chegarão ainda títulos como Gears Tactics (PC), Deliver Us The Moon (Consola e PC), HyperDot (Consola e PC) e Levelhead (Consola e PC). Podem consultar aqui a lista completa de jogos disponíveis no Xbox Game Pass.

A subscrição do primeiro mês de Xbox Game Pass Ultimate é apenas 1€. Com esta, inclui o acesso ao Xbox Game Pass para Consola, Xbox Game Pass para PC (Beta) e Xbox Live Gold.