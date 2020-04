1.ª Conferência Internacional de Esports é já esta quinta-feira

A Federação Portuguesa de Desportos Eletrónicos (FPDE) organiza a 1.ª Conferência Internacional de Esports, em parceria com a Cisco e Universidade Europeia, que decorrerá online no próximo dia 30 de abril entre as 14:30 e as 18:30.

Entre os temas relevantes para a indústria e ecossistema nacional e internacional do Desporto Eletrónico que serão abordados, destacam-se:

Desportos Eletrónicos como um Desporto e relação/convergência com Desporto Tradicional;

Oportunidades Económicas para os agentes envolvidos (Clubes, Atletas, Marcas);

Papel das Federações Nacionais e Internacionais, assim como dos Governos Nacionais, na Indústria.



Um evento que contará com a apresentação de Francisco Laranjeira, jornalista do Record, e que poderá acompanhar em direto no Record Online.