20 Indies a caminho da Nintendo Switch

Numa nova apresentação Indie World, a Nintendo revelou a enorme variedade de jogos de estúdios independentes que estarão disponíveis para a Nintendo Switch ainda em 2020, incluindo Blue Fire; o RPG de ação Baldo; o novo jogo dos criadores de No Man’s Sky The Last Campfire; assim como sequelas de PixelJunk Eden 2 e Exit the Gungeon, o último dos quais chega à Nintendo Switch ainda hoje.

Assista à apresentação Indie World – 17/03/20 (Nintendo Switch) na íntegra e leia mais informações no Portal Indie World no site oficial da Nintendo.

Em destaque nesta apresentação estiveram os seguintes títulos:

Exit the Gungeon, da Dodge Roll & Singlecore Games: Exit the Gungeon é um "bullet-hell" de exploração de masmorras que segue imediatamente os acontecimentos de Enter the Gungeon. Equipado com uma arma em constante mudança e uma necessidade insaciável de saquear, cada um dos nossos heróis deve ascender e escapar através do seu próprio caminho de elevadores cada vez mais perigosos. Exit the Gungeon chega à Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas ainda hoje.

The Last Campfire, da Hello Games: Descubra um deslumbrante mundo selvagem repleto de pessoas perdidas, criaturas estranhas e ruínas misteriosas numa viagem até à "última fogueira". Experiencie uma história verdadeiramente comovente de magia e mistério em The Last Campfire, disponível para a Nintendo Switch neste verão.

Blue Fire, da Robi Studios: Embarque numa emocionante viagem pelo reino desolado de Penumbra e desvende os segredos desta terra há muito esquecida. Explore templos místicos, encontre sobreviventes e empreenda missões estranhas para reunir objetos valiosos. Um mundo negro está à sua espera em Blue Fire, disponível primeiro para a Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas no verão.

Baldo, da Naps Team: Deixe-se envolver pelo maravilhoso mundo de Baldo, onde irá conhecer personagens tão estranhas quanto divertidas! Este RPG de ação e aventuras repleto de quebra-cabeças com uma mecânica de jogo intrigante e masmorras complexas espalhadas por um enorme mundo interativo estará disponível primeiro para a Nintendo Switch como exclusivo temporário no verão.

I Am Dead, da Hollow Ponds: I Am Dead é um encantador jogo de quebra-cabeças e aventuras dos criadores de Hohokum e Wilmot’s Warehouse sobre a vida depois da morte. I Am Dead será lançado primeiro na Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas ainda antes do final do ano.

B.ARK, da Tic Toc Games: Está na altura de cães, gatos, ursos e coelhinhos salvarem o planeta solar! Convoque os seus amigos para pilotarem naves tão potentes quanto adoráveis e tentarem derrotar em conjunto hordas de inimigos! Este shooter de deslocamento lateral chega primeiro à Nintendo Switch como exclusivo temporário ainda antes do final de 2020.

Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1, da Explosm Games: Na pele de Coop "Go Away, Weirdo" McCarthy, o único objetivo do jogador é tornar este mundo melhor. O problema é que ninguém gosta do jogador, a escola corre mal, não consegue encontrar um par para o baile de finalistas e todos o tratam mal (incluindo os professores!). Prepare-se para entrar no estranho mundo de Cyanide & Happiness – Freakpocalypse: Part 1, disponível primeiro para a Nintendo Switch como exclusivo temporário no verão.

Summer in Mara, da Chibig: Nesta aventura agrícola, o jogador tomará conta da sua ilha e explorará as profundezas do oceano. Descubra a história de Koa num jogo que combina agricultura, fabrico de objetos e exploração num arquipélago tropical com um estilo colorido e uma narrativa forte. Summer in Mara chega primeiro à Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas na primavera.

Quantum League, da Nimble Giant Entertainment: Quantum League é um FPS revolucionário de competição online* no qual os jogadores combatem num ciclo temporal, unindo forças com as versões do passado e do futuro das suas personagens em emocionantes combates de um contra um e dois contra dois. Quantum League chega à Nintendo Switch ainda antes do final de 2020.

The Good Life, da White Owls Inc.: Uma jornalista em Nova Iorque é enviada numa investigação para Rainy Woods, uma povoação pacífica na costa rural inglesa que alberga um grande segredo… descubra todo o encanto bizarro de Rainy Woods em The Good Life, disponível para a Nintendo Switch ainda antes do final do ano.

PixelJunk Eden 2, da Q-Games: Os jogadores terão de saltar, girar, abanar e eliminar criaturas invasoras para recolher pólen e fazer florescer jardins. Pelo caminho encontrarão uma panóplia de criaturas e impressionantes mundos alienígenas para explorar e libertar. Mergulhe numa sensação de sinestesia, deixe-se envolver pela arte e música de Baiyon e descubra todas as maravilhas sozinho ou com um amigo através do modo multijogadores local em PixelJunk Eden 2, disponível para a Nintendo Switch no verão.

Faeria, de Abrakam: Com o seu tabuleiro vivo, Faeria desafiará os jogadores a participarem em batalhas de cartas estratégicas. Crie o seu baralho, molde o campo de batalha e lute até à vitória! A versão de Faeria para a Nintendo Switch chega na primavera de 2020.

Eldest Souls, da Fallen Flag Studio: Num mundo negro de fantasia, Eldest Souls inova a mecânica de jogo com um alto nível de personalização de combates. Seja um dos primeiros a empreender este desafio em Eldest Souls, disponível para a Nintendo Switch como exclusivo temporário no verão.

Moving Out, da SMG Studio/DevM Games: Moving Out é um jogo de ação, física e quebra-cabeças concebido para o modo de cooperação local. Sozinhos ou com amigos, os jogadores atravessam 50 níveis nos modos arcade, história e competição. Moving Out chega à Nintendo Switch no dia 28 de abril, mas já se encontra disponível para pré-aquisição. Para todos os que quiserem experimentar este jogo, uma demo gratuita está igualmente disponível para download na Nintendo eShop.

Sky Racket, da Double Dash Studios: Sobrevoando mundos excêntricos pautados por cores vívidas, os jogadores fazem-se acompanhar por uma raquete de ténis laser para enfrentarem uma horda de inimigos felpudos que tentam fazê-los regressar ao solo. Combinando os géneros clássicos de disparos e quebra de blocos, Sky Racket é o primeiro "Shmup Breaker" do mundo e chega à Nintendo Switch ainda hoje.

Outros jogos de estúdios independentes em destaque nesta apresentação incluem Blair Witch, da Bloober Team, Bounty Battle, da Dark Screen Games, Dicey Dungeons, da Distractionware Limited, Ghost of a Tale, da SeithCG, Sky: Children of the Light, da thatgamecompany, Superliminal, da Pillow Castle, e Wingspan, da Monster Couch.