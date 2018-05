Esta semana marca a chegada de Street Fighter 30th Anniversary Collection. Celebra o histórico legado de Street Fighter com uma compilação de 12 jogos, que inclui as sagas Street Fighter I, Street Fighter II, Street Fighter III e Street Fighter Alpha, entre outros. Sozinho ou rodeado de amigos recria a experiência de jogo do modo arcada clássico e testa as tuas capacidades de combate.

Sega Mega Drive Collection reúne mais de 50 títulos da Sega Mega Drive – desde clássicos intemporais como Sonic e Streets of Rage 2 a jogos de arcada, shooter’s, jogos de luta e quebra cabeças. Graças ao novo modo multijogador online poderás enfrentar os teus amigos e ganhar os melhores troféus de sempre!

Continuar a ler

Esta semana chega também à PlayStation®Store To The Top, o incrivel jogo de plataformas na primeira pessoa. Usa as tuas capacidades sobre-humanas e conquista mais de 35 níveis de desafios e obstáculos. Em To The Topterás de competir contra os teus inimigos e atingir os resultados mais rápidos da história. Graças à capacidade imersiva do PlayStation®VR terás a oportunidade de te mover livremente e de poder sentir todos os movimentos enquanto pilotas um fantástico corpo róbotico. Em Yoku’s Island Express torna-te no pequeno carteiro Yoku e descobre os segredos da Ilha de Mokumana. Nesta nova aventura de plataformas de pinball explora uma ilha pintada à mão, ajuda os nativos e desperta deuses ancestrais. Diverte-te a explorar múltiplas regiões da ilha, como praias tropicais e montanhas, e desbloqueia habilidades fantásticas! Shift Quantum é um fantástico título de quebra-cabeças protagonizado por Axon Vertigo, a maior e mais confiável autoridade mundial em programação cerebral. Neste jogo de plataformas de ação terás de modificar o mundo e exercitar a tua mente para descobrires todos os segredos do programa Shift Quantum.



Para mais conteúdos de FIFA, PES e muitos outros videojogos, segue o Rei do Gaming e subscreve:



Facebook - https://www.facebook.com/JoaoTheKingSeixas/

Instagram - https://www.instagram.com/reidogaming/

YouTube - https://www.youtube.com/user/JornalRecord

Autor: João Seixas