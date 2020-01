PS Store recebe nova vaga de promoções

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) acaba de anunciar mais uma vaga de promoções na PlayStation®Store no âmbito dos Saldos de Janeiro, que inclui descontos únicos em grandes títulos para a PlayStation®4. Days Gone™, The Division 2 e The Witcher 3: Wild Hunt são alguns dos jogos em destaque nesta campanha, que se prolonga até ao próximo dia 17 de janeiro, apesar de existirem alguns jogos cuja promoção termina antes*.





A Edição Digital Deluxe do Days Gone™, por exemplo, passou a estar a partir de hoje e até ao próximo dia 17 de janeiro, disponível na PlayStation®Store com um desconto de 50%, o que significa que os jogadores a poderão adquirir por 39,99€ em vez dos 79,99€ habituais. Durante o mesmo período, e na PlayStation®Store, os jogadores poderão ainda aproveitar um desconto único de 80% na Edição Gold do The Division 2, que com esta campanha passou a custar apenas 19,99€ em vez de 99,99€.A Edição Game of the Year de The Witcher 3: Wild Hunt também está em destaque e, durante os Saldos de Janeiro, custa apenas 14,99€ na PlayStation®Store em vez dos 49,99€, o que representa um desconto de 70% face ao valor original.Há mais títulos em destaque e os jogadores poderão consultar aqui a lista de todos os jogos que foram adicionados hoje à campanha Saldos de Janeiro da PlayStation®Store.A partir de hoje, e até às 10h00 do próximo dia 13 de janeiro, a subscrição anual do PlayStation®Plus também está em promoção com um desconto de 25%, o que significa que os jogadores poderão desfrutar de todas as vantagens deste serviço durante 12 meses por apenas 44,99€, em vez dos 59,99€ habituais, se adquirirem a sua subscrição durante este período.De lembrar que, atualmente, a comunidade PlayStation®Plus já ultrapassa os 36 milhões em todo o mundo. E que ao juntar-se a esta comunidade, os participantes terão a oportunidade de desfrutar de jogos para a PlayStation®4 com outros jogadores online. Além disso, poderão ainda transferir mais de 24 jogos para a PlayStation®4 escolhidos a dedo todos os anos e sem custos adicionais, que poderão guardar e jogar durante o período da sua subscrição. Também poderão beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation®Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogo PlayStation®4.