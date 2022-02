eLiga Portugal: Gil Vicente SAW sobe à segunda posição do Grupo B

Concluído mais um dia de jogos no Campeonato Nacional de Futebol Virtual - esta semana foi o grupo B a entrar em ação - Gil Vicente SAW, FC Famalicão e BFS eSports são as equipas com razões para festejar.

Começando pelo jogo que encerrou a noite, a formação de Barcelos somou a segunda vitória na competição, frente ao CD Tondela, e subiu ao segundo lugar da tabela classificativa.

Em estreia na eLiga Portugal, GabrielPN substituiu Darkley na perfeição e venceu a primeira partida, por 1-0. No segundo jogo, Rafa Monteiro confirmou a vitória com novo triunfo, desta feita por 2-1, perfazendo o 3-1 final.

Já o BFS eSports, que defrontou igualmente os beirões, começou por perder o primeiro encontro, mas o aniversariante Diogo Peyroteo deu a volta à partida. Após o 1-0 inicial, Peyroteo bateu Filipe por 3-0 e festejou em dose dupla.

Por fim, o FC Famalicão alcançou, frente ao SC Braga, a primeira vitória da época na prova. Gouvy e Afonso Ferraz empataram a um no primeiro encontro, mas Dani, no jogo decisivo, bateu Bruno Rato por 1-0.

Os famalicenses chegam, assim, aos quatro pontos, e ocupam para já a quinta posição do grupo.

A eLiga Portugal regressa na próxima quarta-feira, 2 de março, para a quinta jornada do grupo A.