PlayStation anuncia novo episódio do State of Play

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanharem, em direto, no próximo dia 09 de março, amanhã, pelas 22h00 (hora portuguesa), a transmissão de mais um episódio do State of Play, um programa que pretende dar a conhecer regularmente novos anúncios e alguns updates a todos os fãs da PlayStation®.

Nesta transmissão, que terá cerca de 20 minutos de duração, serão partilhadas interessantes novidades e anúncios de jogos para a PlayStation®5 e para a PlayStation®5, sendo que os protagonistas serão os próximos jogos de alguns editores japoneses, apesar de existirem algumas atualizações de editoras de outras partes do mundo. Não se falará de hardware nem de títulos para o PlayStation®VR2.

Os jogadores poderão acompanhar este episódio em direto através do YouTube e Twitch.