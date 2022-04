Promoções de Primavera da PlayStation chegam aos pontos de venda habituais

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada das Promoções de Primavera da PlayStation® aos pontos de venda habituais. Isto significa que, a partir de hoje e até ao próximo dia 24 de abril, os jogadores poderão desfrutar de aclamados títulos para a PlayStation®5 e para a PlayStation®4 a preços únicos.Entre as ofertas disponíveis os jogadores poderão encontrar jogos para a PlayStation®5 desde 39,99€* e jogos para a PlayStation®4 desde 19,99€*. Poderão ainda poupar 50% em alguns jogos da gama PlayStation®Hits, que passam a custar apenas 9,99€ (PVP estimado) cada um, em vez dos 19,99€, nos pontos de venda habituais.Dentro dos jogos para a PlayStation®5, que neste período estarão disponíveis desde 39,99€*, destaque para Returnal, que foi considerado o Melhor Jogo de Ação nos The Game Awards 2021 e o Melhor Jogo do Ano nos BAFTA Games Awards 2022, para o incrível Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, a nova aventura do universo de Marvel’s Spider-Man, para o divertido Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte, e para as edições Director’s Cut de Death Stranding e de Ghost of Tsushima.Por outro lado, dentro dos jogos para a PlayStation®4 disponíveis desde 19,99€* no âmbito desta campanha, destaque para os aclamados The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima - Director’s Cut e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.As novidades da campanha Promoções de Primavera nos pontos de venda habituais não ficam por aqui, já que entre hoje e o próximo dia 24, alguns jogos da gama PlayStation®Hits também passam a custar apenas 9,99€ (PVP estimado) cada um, em vez de 19,99€, nos pontos de venda habituais. É o caso, por exemplo, de God of War®, Horizon Zero Dawn™: Complete Edition e Gran Turismo™ Sport.Returnal: 59,99€* (Antes: 79,99€*);Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edt: 59,99€* (Antes: 79,99€*);Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte: 59,99€* (Antes: 79,99€*);Death Stranding - Director’s Cut: 39,99€* (Antes: 49,99€*);Ghost of Tsushima - Director’s Cut: 59,99€* (Antes: 79,99€*);The Last of Us Parte II: 19.99€* (Antes: 39.99€*);Ghost of Tsushima – Director’s Cut: 49.99€* (Antes: 69.99€*);Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 39.99€* (Antes: 59.99€*);God of War®: 9,99€* (Antes: 19,99€*);Horizon Zero Dawn™: Complete Edition: 9,99€* (Antes: 19,99€*);Gran Turismo™ Sport: 9,99€* (Antes: 19,99€*);