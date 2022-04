Novas ofertas épicas chegam à PlayStation Store

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da segunda parte das Promoções de Primavera à PlayStation®Store. Isto significa que os jogadores da PlayStation®4 (PS4™) e da PlayStation®5 (PS5™) poderão desfrutar de novas ofertas épicas em grandes videojogos (nas suas versões standard, Deluxe e DLC’s) por um tempo limitado através da PlayStation®Store.

The Last of Us Parte II: Cinco anos depois, após uma viagem mortífera pelos EUA pós-pandémicos, Ellie e Joel assentam em Wyoming. A vida numa comunidade próspera dá-lhes estabilidade, apesar da ameaça dos infetados e dos sobreviventes em desespero. Quando um evento violento perturba essa paz, Ellie parte numa viagem em busca de justiça. Ao perseguir os responsáveis, ela é confrontada com as repercussões devastadoras, tanto a nivel físico como psicológico, das suas ações. Preço reduzido em 50% -> 19,99€ (Antes 39,99€). Oferta disponível até 27 de abril.

WWE 2K22 PS4 & PS5: WWE 2K regressa com todas as funcionalidades que os jogadores possam imaginar. Aqui, estes poderão jogar com as maiores e mais realistas estrellas e lendas da WWE e voltar a viver momentos centrais da carreira icónica de Rey Mysterio no 2K Showcase. Bater tão forte nunca foi tão fácil! Versão PS5™ - Preço reduzido em 25% -> 56,24€ (Antes 74,99€). Versão PS4™ - Preço reduzido em 25% -> 52,49€ (Antes 69,99€). Ofertas disponíveis até 27 de abril.

Farming Simulator 22: Neste título os jogadores poderão asumir o papel de um agricultor moderno e construir a sua quinta de forma criativa em três ambientes Americanos e Europeus diferentes. O jogo oferece uma enorme variedade de operações agrícolas focadas na agricultura, criação de animais e silvicultura, agora com a emocionante adição de ciclos sazonais. Preço reduzido em 25% -> 37,49€ (Antes 49,99€). Oferta disponível até 27 de abril.

Para além de todos estes conteúdos, destaque ainda para as seguintes ofertas que estarão disponíveis até ao próximo dia 27 de abril na PlayStation®Store:

Need For Speed Heat Standard: 13,99€ (Antes: 69,99€);

Among Us: 3,19€ (Antes: 3,99€);

ARK: Survival Evolved: 9,89€ (Antes: 29,99€);

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarok Edition PS4 & PS5: 59,99€ (Antes: 99,99€);

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition PS4 & PS5: 83,99€ (Antes: 139,99€);

Babylon’s Fall PS4 & PS5: 48,99€ (Antes: 69,99€);

Babylon’s Fall: Edição Digital Deluxe PS4 & PS5: 76,99€ (Antes: 109,99€);

Back 4 Blood: Standard Edition PS4 & PS5: 34,99€ (Antes: 69,99€);

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Cross-Gen Bundle PS4™ & PS5™: 37,49€ (Antes: 74,99€);

Call of Duty®: Vanguard – Edição Standard: 41,99€ (Antes: 69,99€);

Call of Duty®: Vanguard – Edição Ultimate: 76,99€ (Antes: 109,99€);

Cyberpunk 2077 PS4 & PS5: 24,99€ (Antes: 49,99€);

Dead by Daylight PS4™ & PS5™: 14,99€ (Antes: 29,99€);

DRAGON BALL Z: KAKAROT: 23,09€ (Antes: 69,99€);

FAR CRY®6 Gold Edition PS4 & PS5: 49,99€ (Antes: 99,99€);

FAR CRY®6 Edição Standard PS4 & PS5: 34,99€ (Antes: 69,99€);

Jurassic World Evolution 2 PS4 & PS5: 41,99€ (Antes: 59,99€);

Jurassic World Evolution 2: Edição Deluxe PS4 & PS5: 48,99€ (Antes: 69,99€);

Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe PS4 & PS5: 34,99€ (Antes: 49,99€);

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5: 27,99€ (Antes: 39,99€);

Madden NFL 22 MVP Edition PS4™ & PS5™: 24,99€ (Antes: 99,99€);

Mortal Kombat 11: 16,49€ (Antes: 49,99€);

Red Dead Redemption 2: Edição Definitiva: 34,99€ (Antes: 99,99€);

Resident Evil Village & Resident Evil 7 Conjunto Completo PS4 & PS5: 53,99€ (Antes: 89,99€);

Rust Console Edition: 39,99€ (Antes: 49,99€);

Rust Console Edition - Deluxe: 47,99€ (Antes: 59,99€);

Rust Console Edition - Ultimate: 63,99€ (Antes: 79,99€);

Tales of Arise Deluxe Edition PS4 & PS5: 53,99€ (Antes: 89,99€);

Tales of Arise PS4 & PS5: 41,99€ (Antes: 69,99€);

Terraria: 9,49€ (Antes: 18,99€);

WWE 2K22 nWo 4-Life Edition PS4 & PS5: 89,99€ (Antes: 119,99€);