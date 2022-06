State of Play: Conhece todas as novidades da PlayStation

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou ontem várias novidades para os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5 em mais um episódio do State of Play, um programa que pretende dar a conhecer regularmente novos anúncios e alguns updates a todos os fãs da PlayStation®.

Entre as novidades destaque para o anúncio da chegada de uma nova atualização ao aclamado Horizon Forbidden West, que está disponível a partir de hoje para todos os jogadores da PlayStation®4 e da PlayStation®5. Esta inclui o muito aguardado New Game+, que permite aos jogadores repetirem a aventura com o endgame gear. Inclui ainda um Modo Performance que melhora a performance visual, a possibilidade de trocar o aspeto do outfit e de redistribuir os skill points. Para além disto, esta atualização acrescenta ainda um novo modo de dificuldade: o Ultra Hard Difficult.

Destaque ainda para Final Fantasy XVI, que recebeu um novo trailer, onde foi possível ver diversos combates épicos entre vários summons como Shiva, Bahamut, Phoenix, Odin, Titan, Garuda, Ramuh e Ifrit. O aguardado título da Square Enix chegará no verão do próximo ano, 2023, à PlayStation®5.

Alguns jogos que estão atualmente em desenvolvimento para o PlayStation®VR2 também tiveram direito a um destaque no State of Play que foi transmitido ontem. Foram eles: Horizon Call of the Mountain, que recebeu um novo trailer e que chegará em exclusivo ao PlayStation®VR2; No Man’s Sky; The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution e Resident Evil Village.

As novidades não ficam por aqui e, durante a transmissão de ontem do State of Play foi ainda anunciado um remake de Resident Evil 4 para a PlayStation®5, que estará disponível a partir de 24 de março de 2023. Relativamente a este título foi ainda anunciado que está a ser desenvolvido conteúdo para o PlayStation®VR2.

Street Fighter 6 também brilhou durante este State of Play com um trailer que mostrou gameplay do jogo. O título, que conta com um novo logo, chegará à PlayStation®4 e à PlayStation®5 no próximo ano.

Há mais novidades e, à PlayStation®4 e à PlayStation®5, ainda este ano, chegarão ainda duas aventuras indie: Tunic, que estará disponível a 27 de setembro, e SEASON: A letter to the future, agendado para o Outono.

Stray, um jogo de aventuras felinas na terceira pessoa que decorre em becos iluminados por néon numa cibercidade decadente e nos ambientes sombrios do submundo tenebroso, também chegará tanto à PlayStation®4 como à PlayStation®5 este ano. Da criação dos BlueTwelve Studio, uma pequena equipa do sul de França composta sobretudo por gatos e uma mão-cheia de humanos, o jogo ficará disponível no próximo dia 19 de julho. Membros do PlayStation®Plus Extra e do PlayStation®Plus Premium terão acesso ao jogo, sem custos adicionais, quando o título for lançado no próximo mês.

Neste último episódio do State of Play foram ainda anunciados 3 jogos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 que farão o coração dos jogadores acelerar: The Callisto Protocol, que estará disponível a 2 de dezembro; Rollerdrome, que ficará disponível a 16 de agosto; e Eternights, cujo lançamento está previsto para 2023.

Por último, foi ainda anunciado que os icónicos Marvel’s Spider-Man Remastered e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales chegarão ao PC no próximo dia 12 de agosto e no outono, respetivamente.