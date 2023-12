2023 em análise: Electronic Arts faz balanço ao universo dos videojogos

À medida que 2023 termina, refletimos sobre um ano emocionante marcado pelo entretenimento interativo. 2023: Year in Gaming destaca as formas como os jogos continuam a evoluir para além dos limites do jogo. À medida que a definição de jogos continua a expandir-se, continuamos focados na construção de jogos e experiências que entretenham comunidades online massivas, criamos narrativas interativas de sucesso e ampliamos o poder da comunidade dentro e em volta dos nossos jogos com ferramentas sociais e de criadores.

No ano passado, testemunhamos ainda mais pessoas em todo o mundo a escolher os nossos jogos como uma maneira para se reunir, expressar a sua criatividade, partilhar o seu lado mais apaixonado e construir uma comunidade. Seja juntando-se ao clube no EA SPORTS FC™ 24, a viver os seus sonhos equestres em The SimsTM4, a juntar-se a Post Malone para desencadear um belo caos em Apex LegendsTM ou a enfrentar os seus maiores medos na Season 6: Dark Creations do BattlefieldTM2042 – agradecemos às nossas talentosas equipas e comunidade global de jogadores por nos ajudarem a liderar o futuro do entretenimento, e inspirar o mundo a jogar.

Em 2023, The Sims™ 4 tornou-se o jogo mais jogado nos 23 anos de história da franquia. Madden NFL continuou a receber mais fãs de futebol americano no jogo, Madden NFL 24 atraiu mais jogadores durante a primeira semana de lançamento em comparação com seu lançamento anterior. A equipa da Respawn Entertainment lançou o novo capítulo da história de Cal Kestis, Star Wars Jedi: Survivor. Por último, mas não menos importante, e em defesa de uma nova cultura de jogo - EA’s Most Popular Franchise of the Year e Most Popular Mobile Franchise of the Year foi EA SPORTS FC™.