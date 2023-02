Campanha “PlayStation Indies” regressa à PlayStation Store

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a campanha "PlayStation Indies" está de regresso à PlayStation®Store, com descontos únicos de até 70% em grandes títulos para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 até ao próximo dia 22 de fevereiro.

Em baixo deixamos um resumo dos principais destaques desta campanha:

Ashen para a PS4™ por 9,99€ - antes por 39,99€.

Asterigos: Curse of the Stars para a PS4™ & PS5™ por 27,99€ - antes por 34,99€.

Bus Simulator 21 para a PS4™ por 29,99€ - antes por 49,99€.

Chivalry 2 King's Edition para a PS4™ & PS5™ por 29,99€ - antes por 59,99€.

Construction Simulator para a PS4™ & PS5™ por 37,49€ - antes por 49,99€.

DayZ Livonia Bundle para a PS4™ por 43,99€ - antes por 54,99€.

Empire of Sin - Deluxe Edition para a PS4™ por 12,49€ - antes por 49,99€.

Maneater para a PS4™ & PS5™ por 19,99€ - antes por 39,99€.

Maquette para a PS4™ & PS5™ por 8,99€ - antes por 17,99€.

Mount & Blade II: Bannerlord para a PS4™ & PS5™ por 34,99€ - antes por 49,99€.

My Time at Portia para a PS4™ por 8,99€ - antes por 29,99€.

Pathfinder: Wrath of the Righteous para a PS4™ por 24,99€ - antes por 49,99€.

Police Simulator: Patrol Officers para a PS4™ & PS5™ por 31,99€ - antes por 39,99€.

Sayonara Wild Hearts para a PS4™ por 7,19€ - antes por 11,99€.

Sifu para a PS4™ & PS5™ por 25,99€ - antes por 39,99€.

Skater XL para a PS4™ por 29,99€ - antes por 39,99€.

Surviving Mars para a PS4™ por 5,99€ - antes por 29,99€.

Thymesia para a PS5™ por 23,99€ - antes por 29,99€.

Train Sim World® 3: Standard Edition para a PS4™ & PS5™ por 26,99€ - antes por 44,99€.

Untitled Goose Game para a PS4™ por 9,99€ - antes por 19,99€.

What Remains of Edith Finch para a PS4™ & PS5™ por 4,99€ - antes por 19,99€.

World of Outlaws: Dirt Racing para a PS4™ & PS5™ por 41,99€ - antes por 59,99€.

Por outro lado, é de realçar os jogadores também poderão ainda desfrutar, durante este período, de descontos em títulos incríveis desenvolvidos no âmbito do programa PlayStation®Talents. Em baixo deixamos alguns exemplos dos jogos em destaque:

Anyone's Diary para a PS4™ por 6,49€ - antes por 9,99€.

Ion Driver para a PS4™ por 3,49€ - antes por 9,99€.

The Five Covens para a PS4™ por 3,24€ - antes por 12,99€.

Twogether: Project Indigos para a PS4™ por 3,19€ - antes por 7,99€.

Windfolk: Sky is just the beginning para a PS4™ por 3,84€ - antes por 10,99€.