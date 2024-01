PlayStation anuncia novo episódio do State of Play

A Sony Interactive Entertainment (SIE) convida todos os jogadores a acompanharem, em direto, pelas 22h00 (hora de Portugal continental) desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, a transmissão de mais um episódio do State of Play, desta vez, dedicado a mais de 15 jogos, incluindo os muito aguardados Stellar Blade™ e Rise of the Ronin™.

Esta transmissão durará cerca de 40 minutos, e contará com a participação de algumas das mentes mais talentosas do mundo dos videojogos. Entre outras atualizações, irão ser desvendadas novidades sobre Stellar Blade™ e Rise of the Ronin™, dois grandes jogos que chegarão à PlayStation®5 este ano. Haverá ainda espaço para falar de outros títulos, que também chegam à PlayStation®5 e ao PlayStation®VR2 este ano.

Os jogadores poderão acompanhar este episódio em direto através do YouTube, TikTok e Twitch.