25 Anos de Age of Empires celebrados de forma muito especial

Esta tarde no Xbox Wire, a equipa de Age of Empires anunciou uma Transmissão do 25º Aniversário de Age of Empires, para celebrar este incrível marco para a franquia. Esta transmissão terá lugar na terça-feira, dia 25 de outubro e poderá ser vista na Twitch, em AgeofEmpires.com, na página oficial de Age of Empires, e nos canais de Youtube da Xbox e Red Bull Gaming. Vais poder contar com anúncios, entrevistas com a equipa e muitas surpresas.

Para os nossos fãs na China, estaremos a fazer um streaming das celebrações no dia seguinte, através da HuyaTV, DouyuTV, e Bilibili.

Para além das notícias sobre a transmissão de Aniversário, há também outros anúncios para entusiasmar os fãs sobre a celebração deste importante marco:

Age of Empires IV Anniversary Edition: Este novo pack inclui o jogo base, todas as atualizações feitas a Age of Empires IV desde o lançamento (incluindo a Atualização de Aniversário), e duas novas civilizações -- os Otomanos e os Malianos -- num só pack. Este, estará disponível a 25 de outubro na Steam, Windows e PC Game Pass.

Atualização de Aniversário de Age of Empires IV: Os já jogadores de Age of Empires IV poderão desfrutar de conteúdos no jogo com as novas civilizações otomana e maliense, novos desafios de perícia, conquistas e oito novos mapas e biomas. Mas não é tudo - os jogadores também poderão voltar ao início da Terceira Temporada e aos Ranked Team Games, juntamente com melhorias no equilíbrio naval e a introdução de marcadores de waypoint.

Detalhes adicionais sobre a Transmissão Age of Empires 25th Anniversary :

Outubro de 2022 marca 25 anos desde o lançamento do jogo original Age of Empires e estamos a celebrar com a comunidade ;

Junta-te à equipa e à comunidade de Age of Empires para a transmissão de celebração no dia 25 de outubro, terça-feira, em Twitch, Age of Empires, e nos canais de Youtube da Xbox e Red Bull Gaming e em AgeofEmpires.com;

O espetáculo apresentará anúncios, entrevistas com a equipa, uma celebração de todas as coisas que tornam Age of Empires um jogo incrível, e algumas surpresas;

O espetáculo estará disponível para ver depois da transmissão em direto, no canal de Youtube de Age of Empires. Na China, estaremos a fazer um streaming das celebrações no dia seguinte, através da HuyaTV, DouyuTV, e Bilibili;

Junta-te à conversa e às celebrações nas redes sociais, usando #AoE25

Atualizações adicionais das celebrações do 25º aniversário:

Age of Empires II: Definitive Edition: evento de 25º aniversário dentro do jogo com desafios para desbloquear prémios exclusivos

Age of Empires III: Definitive Edition: evento de 25º aniversário dentro do jogo com recompensas inspiradas em Age I-IV. Novos mapas de outros títulos

Para mais informações sobre Age of Empires e da Transmissão Especial do 25º Aniversário, mantém-te atento ao Xbox Wire