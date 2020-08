3 out of 10, Ep 3: "Pivot Like A Champion", Enter the Gungeon e God’s Trigger gratuitos na Epic Games Store

A primeira oferta desta semana na Epic Games Store trata-se do recém-lançado, e já esperado, terceiro episódio, intitulado "Pivot Like A Champion", da sitcom animada e jogável 3 out of 10, que está a ser desenvolvida pela Terrible Posture Games. Nele vamos poder continuar a acompanhar as aventuras "no pior estúdio de desenvolvimento de videojogos do mundo".

A segunda oferta na Epic Games é Enter the Gungeon, videojogo que "acompanha um bando de desajustados que vão disparar, saquear, desviar e arrasar tudo no seu caminho em busca de redenção, usando para isso o maior tesouro do Balabirinto: a arma que pode matar o passado". Foi desenvolvido pela Dodge Roll e publicado pela Devolver Digital em abril de 2016.

A terceira e última oferta na loja digital é God’s Trigger, jogo onde "um anjo e um demónio unem-se para ‘matar’ o seu caminho até ao Céu e parar o Apocalipse". Foi desenvolvido pela One More Level e publicado pela Techland em abril de 2019.

Tendo conta na loja virtual basta irem até às páginas dos jogos e fazer o pedido.

Após as 16 horas do dia 20 de agosto, 3 out of 10, EP 3: "Pivot Like A Champions" continuará a ser gratuito, enquanto Enter the Gungeon e God’s Trigger passam a custar 14,99€.

Os videojogos sucedem a Remnant: From the Ashes e The Alto Collection como jogo(s) gratuito(s) da semana, isto porque o segundo episódio de 3 out of 10, "The Foundation", continuará a ser de graça.

De 27 de agosto a 3 de setembro, Hitman e Shadowrun Collection vão ser os jogos oferecidos, assim como deverá estar disponível o quarto episódio de 3 out of 10, intitulado "Thank You For Being An Asset To Our Company".