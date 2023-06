3ª temporada de Dragon Ball: The Breaker já está disponível

Descobre a 3ª temporada de DRAGON BALL: THE BREAKERS, com pacote de conteúdo e personagens adicionadas, disponível agora!

DRAGON BALL: THE BREAKERS A 3ª temporada inclui um novo Raider, novas Skins de Survivor, Transpheres adicionais, bem como itens personalizáveis. Começa a jogar como Dende, Rei Kai e Cartomante Baba hoje mesmo na 3ª temporada de DRAGON BALL: THE BREAKERS!

Joga com Ginyu Force, um Raider do tipo Team-up que passeia pelas Costuras Temporais da Temporada 3!

Primeira Forma: Guldo

Embora Guldo não tenha habilidades de busca, os seus Super Ataques "Time Freeze" e "Paralysis" podem interromper os movimentos dos Survivors e ajudar-te a encontrá-los!

Segunda forma: Recoome

Como Recoome, podes usar um scouter que te ajuda a procurar por Survivors!

Juntamente com os seus ataques de curta distância e Super-Ataques, nenhum Survivor escapará à tua visão.

Terceira forma: Jeice & Burter

Os dois Raiders cooperam, contigo no controlo, Jeice e Burter vão ajudar-te quando atacares. As suas habilidades "Purple Comet Crash" e "Crusher Ball", são Super Ataques de dupla de grande alcance, então podes despachar um grupo de Survivors de uma só vez!

Quarta forma: Captain Ginyu

O Nível 4 permite que controles o Captain Ginyu, que pode aumentar as tuas estatísticas dependendo dos membros que foram trocados, e preencher o teu medidor de evolução! A mudança bem-sucedida de Guldo aumentará o HP de Ginyu; a mudança bem-sucedida de Recoome aumentará o dano e a mudança bem-sucedida de Jeice e Burter aumentará a velocidade de movimento!

Com a infame habilidade de Ginyu "Body Change" serás capaz de mudar de corpo com qualquer Survivor.

As novas tranesferas introduzidas na 3ª temporada de DRAGON BALL: THE BREAKERS incluem:

Gohan (Teen, Super Saiyajin 2): " You’re All Going to Pay!" Quando equipado, almas flutuantes vão aparecer onde os aliados foram derrotados. Recolher essas almas aumenta a quantidade do medidor de limite e a quantidade de dano infligido.

Bardock (Super Saiyajin): " Power to Change the Future ". Esta habilidade aumenta o limite de Ultimate Dragon Change para o Nível 4. Além disso, a habilidade ativa " Instant Descent " pode ser usada no ar para pousar no solo num instante.

Goten (Super Saiyajin): " Young Talent ". A habilidade aumenta o dano que tens, mas evita que fiques a cambalear ou ser surpreendido durante um desvio enquanto és o Dragon Changed.

Vê os conteúdos mais recentes disponíveis e a Ginyu Force unida neste novo trailer: https://youtu.be/A-S4ZTuPc8A

Ginyu Force, Dende e King Kai, estão disponíveis individualmente na loja do jogo via token TP.

Além disso, "Raider and Survivor Skin Set" que combina as três personagens também está disponível.

A Cartomante Baba pode ser alcançada ao desbloqueares o Dragon Tier aos 50 anos.

Além de novas personagens, novos itens de personalização e muito mais serão adicionados na loja do jogo.

O jogo também lançará um novo mapa "Snowy Mountain", que estará disponível como atualização gratuita.

O jogo está disponível para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, e é compatível com PlayStation 5 e Xbox Series X|S.