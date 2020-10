30 jogos optimizados para Xbox Series X e Xbox Series S

Quando ligares a tua Xbox Series X ou Xbox Series S, a 10 de novembro, terás à tua disposição o maior catálogo de lançamento da história da Xbox. Jogos como Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Yakuza: Like a Dragon, Gears Tactics e Tetris Effect: Connected são alguns dos jogos mais esperados da nova geração, que poderás jogar desde o primeiro dia. A Xbox Series X e Xbox Series S serão lançadas a 10 de Novembro, com 30 jogos novos, 20 deles com Smart Delivery que se atualizarão automaticamente, bem como milhares de títulos retrocompatíveis, ao longo de quatro gerações.

Para além disso, chegarão ainda mais jogos, em breve, à Xbox Series X e Xbox Series S: Call of Duty: Black Ops Cold War (13 de Novembro), Destiny 2: Beyond Light (Lançamento a 10 de Novembro e optimizado para Xbox Series X|S a 8 de Dezembro) e o lançamento exclusivo em consolas Xbox The Medium (10 de Dezembro). Quando Cyberpunk 2077 for lançado a 19 de Novembro, estará melhor optimizado a nível visual e de jogabilidade nas nossas consolas de nova geração, aproveitando a tecnologia Smart Delivery para oferecer aos fãs a melhor versão, de acordo com a Xbox que possuírem.

A lista dos jogos disponíveis a 10 de Novembro, que terão melhores gráficos e desempenho na Xbox Series X e Xbox Series S incluem:

Assassins Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Para mais informações visita, por favor, o Xbox Wire.