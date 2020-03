343 Industries anuncia Halo: Combat Evolved Anniversary

A 343 Industries anunciou o lançamento em PC de Halo: Combat Evolved Anniversary como parte de Halo: The Master Chief Collection. Torna-se, assim, o segundo título a juntar-se à coleção, após Halo: Reach em dezembro de 2019.

Halo: Combat Evolved Anniversary, já disponível no Halo: The Master Chief Collection para a Xbox One, chega agora ao Xbox Game Pass para PC (Beta), Windows 10 PC e Steam. Os jogadores poderão desfrutar de uma remasterização profunda do começo da saga lendária, protagonizada pelo Master Chief a 4K e 60fps (ou superior), bem como uma ampla variedade de características e opções de personalização, nativas para PC.

Halo: The Master Chief Collection para PC receberá ainda os restantes jogos que compõem a colecção durante 2020. Para mais informações sobre o lançamento de Halo: Combat Evolved Anniversary para PC, visita a publicação da 343 Industries na Xbox Wire.