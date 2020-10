35.º Aniversário de Super Mario Bros: Produtos exclusivos já podem ser pré-adquiridos

Este ano marca o 35.º aniversário do Super Mario Bros., lançado originalmente no Japão. Em jeito de comemoração da ocasião a loja My Nintendo tem agora disponível para pré-encomenda uma série de artigos alusivos ao 35.º aniversário de Super Mario Bros.

A coleção de vestuário inclui várias estampagens divertidas de Mario e seus amigos, abrangendo uma variedade de t-shirts de manga curta e um modelo de manga comprida e outro de capuz. Todas as peças de roupa estão disponíveis em tamanhos infantis a partir dos 3-4 anos e tamanhos adultos até 2XL, para que toda a família possa vestir-se a preceito para a ocasião!

Os acessórios com o tema do aniversário incluem canecas, garrafas térmicas e sacos de pano, cada um com um design próprio.

Além disso, as pré-encomendas contam também com peluches da Tokyo Exclusive Collection, anteriormente apenas disponíveis na loja da Nintendo Tokyo, no Japão. Com entre 20 e 22 centímetros de altura, Mario Gato, Mario Hélice, Mario Pinguim, Mario Tanuki e até Super Mario Goomba Sapato são peluches colecionáveis para os fãs veteranos e podem ser companheiros fofinhos para os entusiastas mais jovens.