À conversa com Nate McDonald: «UFC 5 tem autenticidade nunca antes vista»

O vanguardista EA Sports UFC 5 chegou ao mercado e no Record Gaming já tivemos a oportunidade de testar o jogo, que avaliámos com uma excelente nota, fruto das inovações gráficas pertinentes e da forma como os criadores do jogo deram uma nova vida ao sempre aliciante modo carreira.

Quisemos também estar a conversa com um dos responsáveis pelo projeto e foi assim que conhecemos o Game Producer Nate McDonald, que nos desvendou alguns dos segredos deste UFC 5.

Record - Sendo este um jogo que faz parte de uma franquia com história, qual é o principal desafio quando avançam para mais um capítulo?

Nate McDonald - O nosso principal objetivo é surpreender e agradar aos nossos jogadores pela forma como podemos desenvolver o nosso jogo de um modo que faça sentido. Ou seja, ter uma nova versão que se enquadre com tudo o que já foi feito por nós.

Dessse modo, diria que o nosso principal desafio quando começamos a desenvolver um jogo novo dentro de uma franquia, é pegar no feedback dos nossos mais de 23 milhões de jogadores de UFC 4 e tentar encontrar uma forma de priorizar aquilo que terá um impacto mais positivo dentro da nossa base de jogadores.

Temos uma equipa muito apaixonada que trabalho de forma muito intensa para olhar atentamente para todo o feedback e para todos os detalhes do comportamento dos jogadores, de forma a assegurar que estamos focados no mais relevante. Basicamente, dar prioridade ao que queremos realmente fazer, seja criar algo novo ou construir por cima de experiências já existentes no jogo.



EA Sports UFC 5 já chegou ao mercado dos videojogos

R - O mediatismo do UFC faz com que os amantes da modalidade tenham atenção redobrada a todos os detalhes. Sentem essa pressão na concepção do jogo?

NM - Sim, diria até que essa é uma pressão adicional, sendo que considero que qualquer pressão acaba por ser positiva. Significa que os nossos jogadores são muito apaixonados pelo jogo e querem sempre a melhor experiência quando estão à frente do jogo. Por isso, temos sempre uma atenção redobrada aquilo que a nossa comunidade pede, de forma a termos a certeza de que estamos centrados nos pedidos de prioridade máxima, que acabarão por ser aquilo que mais cativa os jogadores da nossa comunidade.

Importa também realçar que temos muitos entusiastas do MMA na nossa equipa. Por exemplo, temos engenheiros, animadores, produtores e designers que competiram em vários escalões de MMA. E até temos uns quantos cinturões negros de Jiu Jitsu na nossa equipa. Por tudo isto, acabamos por colocar muita pressão em nós próprios para criar um jogo autêntico e divertido.

É claro que nunca vamos conseguir ter tudo o que as pessoas querem, incluindo aquilo que nós próprios queremos, quando lançamos um jogo. Mas tentamos sempre estar atentos às áreas sobre as quais mais feedback recebemos, especialmente com os updates de conteúdo que vamos lançando ao longo do ciclo de vida no título.



Nate McDonald não fugiu a nenhuma questão do Record

R - Quais as principais 'features' que destaca nesta edição do jogo?

NM - O primeiro grande destaque é a estreia da utilização da tecnologia Frostbite. Esta transição resultou numa melhoria visual automática e enquadrada com aquilo que tinha sido feito no UFC 4. Algo que nos permitiu criar melhorias significativas no nível de detalhe de todos os personagens, assim como melhorias na luminosidade, sombras, qualidade de renderização e apresentação de ambientes e efeitos visuais ao longo de toda a experiência.

Depois, tenho de destacar o sistema 'Real Impact Manager', que basicamente mudou a forma como os utilizadores precisam de criar uma estratégia para vencer combates de uma forma autêntica e que apenas pode ser definida como 'o mais realista possível'. Com mais de 64 mil combinações possíveis de golpes que causam dano, como cortes, nódoas negras e inchaços em múltiplas áreas do corpo, o impacto que isso tem na mobilidade, defesa e resistência do lutador acaba por ter um papel definitivo no desenrolar e no resultado da luta, incluindo até a possibilidade de uma pausa médica no duelo.

Tudo isto culmina com o nossa cereja no topo do bolo, que é mostrar como o Frostbite e o sistema Real Impact Damage funcionam juntos. E isso acontece com o Cinematic KO Replay. No passado as nossas repetições estavam muito próximas de uma transmissão televisiva, mas com o UFC 5 estamos a introduzir iluminação dramática, câmaras dinâmicas, super slow motion e som imersivo, de forma a entregar um momento visual que ninguém tenha experenciado antes.

Também apostámos forte numa novidade - Seamless Submissions. Estamos a implementar mais de 600 novas animações de submissão, que utilizam os analógicos e que permitem múltiplas transições, contra ataques, entre muitas outras coisas. Deste modo, o sistema de submissões fica muito mais rápido e eficiente, algo que faz com que o jogo seja mais responsivo, algo que nem sempre acontecia nesses momentos.

Depois temos também algo novo e que era pedido há muito pela comunidade. Algo a que chamámos Carreira Online. Inclui muitas novidades que foram pedidas pela comunidade. Os jogadores podem competir em quatro divisões e podem ter um lutador diferente em cada uma das categorias.



Título de qualidade mereceu nota (muito) positiva do Record

R - Qual a principal diferença quando se desenvolve um jogo para PS4 em contraponto com PS5?

NM - Uma grande diferença é o poder extra de processamento que a consola tem e que torna muito mais fácil para nós colocar o jogo a rodar a 60 frames por segundo, em comparação com os 30 frames por segundo de títulos anteriores. Por isso, o jogo é mais responsivo e a fluidez é visível do ponto de vista visual e também quando temos o comando na mão.

Outra grande diferença, que também está relacionada com o poder extra de processamento, é a forma como conseguimos integrar na perfeição a tecnologia Frostbite. Temos uma vertente visual melhorada no UFC 5 e isso permitiu-nos presentear o jogo com uma autenticidade nunca antes vista, para além da possibilidade que tivemos de integrar os efeitos visuais de uma forma que nunca conseguimos antes, como o suor e as lesões. De resto, isso fez com que o UFC 5 seja o primeiro UFC a receber avaliação de M - Para Audiências Maduras.

R - O que diriam a alguém que nunca jogou um jogo de UFC para o convencer a comprar esta edição?

NM - Depende, acima de tudo, se se trata de alguém que é fanático por UFc ou apenas um casual de desportos de combate.

Para os fanáticos, gostaria de lhes dizer que que esta é a respresentação mais autêntica de Mixed Martial Arts alguma vez feita. O novo sistema de dano faz com que seja essencial ter uma estratégia dependente do adversário e isso é inovador. E com os 60 frames por segundo, tudo parece e se sente melhor do que nunca.

Para os fãs casuais, diria que este é o jogo de desporto mais impactante do ponto de vista visual. Depois, mostrava algumas imagens do Cinematic KO Replay, que já vi online em alguns sítios. Também lhes dizia que com este jogo a experiência de quem gosta de 'pegar e jogar' é melhor do que nunca.



Modo Carreira tem novidades que dão longevidade à experiência

R - Qual a primeira coisa que faz quando o chefe ou o seu superior lhe diz: "Está feito, não mexemos mais no jogo?" Fumar um charuto? Beber um champanhe?

NM - Adoro essa pergunta! A primeira coisa que faço é agradecer a todos os elementos da equipa pelo trabalho e parceria que tivemos até termianr o jogo, porque cada uma das pessoas envolvidas na equipa tem um papel significativo no produto final do qual nos podemos sentir orgulhosos.

Depois agradeço à minha família por entender e acreditar na minha paixão por aquilo em que trabalho. Preocupo-me tanto em entregar o melhor jogo possível aos nossos jogadores que muitas vezes sou consumido por isso, especialmente no final dos projetos. Sou muitas vezes o meu pior inimigo.

A última coisa que faço é fumar um charuto e beber um champanhe!