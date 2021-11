A criação de um mundo autêntico em Horizon Forbidden West

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a quarta publicação no Blog Oficial da PlayStation® da série onde os estúdios Guerrilla revelam tudo sobre a viagem e sobrevivência da Aloy no Forbidden West. Neste artigo, o estúdio revela como correu o processo de criação de um mundo aberto imersivo, autêntico, e repleto de aventura, cultura e oportunidade, para a sequela de Horizon Zero Dawn, enquanto o primeiro artigo desenvolveu a evolução da Aloy, o segundo as suas novas habilidades e o terceiro as máquinas do Horizon Forbidden West.

Neste artigo, Espen Sogn, Leading Living World Designer, Annie Kitain, Senior Writer e Steven Lumpkin, Senior Designer explicam que a colaboração entre as suas equipas é fulcral para que todos os aspetos presentes no jogo façam sentido, pareçam autênticos, reais, e transmitam a sensação de pertença ao local, apesar da dificuldade em transformar a narrativa em visuais integrados no mundo de Horizon Forbidden West.

O mundo de Horizon Forbidden West, apesar de visualmente detalhado, é uma constante ameaça e, segundo Espen, o objetivo passa por garantir que cada localização do jogo parece autêntica, para que o jogador encontre um mundo mais vivo e real que nunca, sobretudo tendo em conta que Aloy depende das várias povoações e dos seus NPCs para se sustentar e equipar.

Todos os NPCs que não interagem em forma de combate fazem parte de um sistema onde foram criadas regras, tais como reações. Foi ainda criado um sistema de atitude que determina a personalidade, o que significa que podem ser criadas pessoas únicas que se comportam como indivíduos dentro do mundo. É ainda possível distinguir visualmente cada tribo através dos seus comportamentos, e animações. E, segundo Annie, é importante que a história esteja refletida em cada detalhe do mundo.

Steven menciona que, para além da narrativa de Horizon, é imperativo que todos os sistemas trabalhem em harmonia por forma a garantir aos jogadores uma experiência fantástica desde o momento que seguram no comando pela primeira vez.

O equilíbrio da progressão do jogo é um dos principais focos, segundo Steven, garantindo que cada jogador é facilmente capaz de adquirir um conjunto de equipamentos que o mantém poderosos o suficiente para enfrentar todos os desafios ao longo do jogo. Desta forma, foi criado um ecossistema que recompensa o jogador por interagir de forma mais profunda com o mundo de Horizon Forbidden West, enquanto permanece amigável para quem pretenda manter-se focado na narrativa principal.

Tal como mencionado num dos artigos anteriores, sobre as habilidades da Aloy, Steven refere que as armas e os fatos são agora mais potentes e elegantes, sendo que vão não só proporcionar resistência aos diversos tipos de danos que Aloy irá enfrentar, como também irão acumular bónus às habilidades, ou seja, com um determinado traje a impulsionar as habilidades certas as possibilidades são incontáveis. Ainda, Aloy poderá transportar até seis armas ao mesmo tempo, bem como trocar de arma e traje em movimento, permitindo que o jogador altere a sua abordagem a qualquer momento.

Horizon Forbidden West que já se encontra disponível para reserva na PlayStation®Store para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 e junto dos retalhistas, com chegada dia 18 de fevereiro de 2022, apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, tais como o carregamento rápido, os gráficos incríveis com 60 FPS onde o Modo Performance aumenta ainda mais a suavidade dos movimentos, animações e controlos. Os gatilhos adaptativos através do feedback háptico do comando sem fios DualSense™, permitem uma maior imersão no jogo através do aumento da tensão enquanto se usa o Pullcaster, e quando se tensiona o arco ao máximo.

Junta-te à Aloy na sua aventura pelo Forbidden West, uma fronteira tão perigosa quanto majestosa que oculta novas e misteriosas ameaças. Explora territórios distantes, enfrenta máquinas ainda mais temíveis e fica a conhecer peculiares tribos novas no regresso ao mundo pós-apocalíptico no futuro distante de Horizon. Tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido. E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.