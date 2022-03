A guerra muda tudo: Football Manager anuncia alterações de fundo no jogo

A guerra na Ucrânia está a mudar o mundo nas mais diversas vertentes. Das sanções aplicadas à Rússia até às óbvias preocupações inerentes a um conflito armado, são muitas as alterações com as quais somos confrontados diariamente. Até nos videojogos.... Se a EA Sports retirou as equipas russas do popular FIFA 22, no caso do Football Manager a questão foi abordada de forma diferente, uma vez que o simulador é mais abrangente e conta com os campeonatos ucranianos e russos.

Em comunicado, a Sports Interactive anunciou que tentou replicar no jogo as sanções que foram aplicadas pela FIFA e UEFA, sendo que a única exceção é que a principal liga ucraniana continua a disputar-se, algo que não acontece na vida real, por motivos óbvios.

Deste modo, o estúdio responsável pelo FM decidiu afastar os clubes russos das competições europeias e retirar as seleções daquele país de todos os torneios internacionais e jogos particulares.

An update on the changes made to Football Manager 2022 to address the war in Ukraine. https://t.co/To6Ndpy802 — Football Manager (@FootballManager) March 24, 2022

Os jogadores ucranianos passam a ser comunitários para efeito de inscrições, as sanções a clubes que sejam detidos por empresas ou milionários russos, como o Chelsea, vão ser aplicadas e os patrocinadores destes emblemas também vão ser alterados.

Assim sendo, quem começar um novo jogo terá todas estas alterações colocadas em prática. Quem já tem um 'save' em andamento, apenas verá que as equipas russas e bielorrussas vão jogar as competições europeias em terreno neutro.