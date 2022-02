A incrível casa do Real Madrid pode agora ser construída com peças LEGO

O Grupo LEGO apresenta hoje uma homenagem incrível a uma das mais acarinhadas equipas de futebol do mundo — o Estádio Santiago Bernabéu, uma reprodução fiel da casa do Real Madrid.

O modelo LEGO® Real Madrid — Estádio Santiago Bernabéu coincide com o 120.º aniversário do clube e o 75.º aniversário do emblemático terreno. Este incrível set inclui mais de 5800 peças e foi concebido para ser a peça de exposição por excelência dos fãs do Real Madrid CF e da LEGO — e para representar o orgulho indescritível que os adeptos sentem quando assistem a um jogo no Estádio Santiago Bernabéu.

Este set imersivo inclui muitos pormenores específicos que o tornam uma reprodução exata do estádio, tanto de perto como ao longe. A cobertura destacável e a possibilidade de abrir ao meio, convida os utilizadores a explorar os muitos pormenores do set — o relvado, com o célebre padrão, as quatro conhecidas torres do recinto, as balizas, o túnel, o banco, o placar, as faixas, os autocolantes, as escadarias, a imagem de marca Real Madrid CF, e muito mais.

Milan Madge, Designer do Grupo LEGO, observou: «O Real Madrid é um dos mais notáveis clubes de futebol da História — razão por que recriar o Estádio Santiago Bernabéu com peças LEGO foi uma experiência tão, tão gratificante. Autenticidade e noção de escala são fatores-chave nesta recriação, de modo que os construtores possam sentir a atmosfera deste grande e deslumbrante estádio. Este set permite aos construtores ter a bem-amada casa do Real Madrid no próprio lar por muitos e bons anos.»

O modelo LEGO® Real Madrid Estádio Santiago Bernabéu estará à venda nas lojas LEGO, em www.LEGO.com/Real-Madrid e nas lojas do Real Madrid a 1 de março de 2022, com PVP recomendado de 349,99 €.