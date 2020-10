A nova PlayStation Store já está disponível na web

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada da nova PlayStation®Store que estará disponível a partir de hoje para a web e, a partir do próximo dia 28 de outubro para a versão móvel. Esta atualização da plataforma contém mudanças no conteúdo da PlayStation®Store e altera a sua organização, que se centrará em quatro áreas: Mais Recente, Coleções, Pechinchas e Subscrições.

Entre as alterações desta plataforma destacamos as seguintes:

O utilizador já não poderá adquirir através da PlayStation®Store jogos ou complementos para a PlayStation®3, PSP™ e PlayStation®Vita, aplicações, temas ou avatares;

A lista de desejos ficará suspensa e todos os elementos que atualmente estão na lista de desejos de cada jogador serão eliminados;

O conteúdo mencionado acima deixa de estar disponível para compra na PlayStation®Store quando esta for acedida através da sua versão web e móvel. No entanto será possível comprar conteúdo para a PlayStation®3, PSP™ e PlayStation®Vita se se aceder à PlayStation®Store diretamente através das consolas PlayStation®3, PSP™ e PlayStation®Vita. As aplicações, temas e avatares da PlayStation®4 também se poderão descarregar diretamente na PlayStation®4 através da PlayStation®Store;

Será possível aceder a todo o conteúdo adquirido previamente para a PlayStation®3, PSP™ e PlayStation®Vita da mesma forma que antes. As aplicações, temas e avatares da PlayStation®4 existentes, permanecerão na consola PlayStation®4;