A postos para a nova temporada: NHL 23 chega a 14 de outubro

"É uma grande honra ser a primeira mulher na capa da franquia EA SPORTS NHL", disse Sarah Nurse, da Team Canada. O hóquei é realmente para todos e estou entusiasmada com o facto da NHL 23 estar a celebrar a diversidade e inclusão no desporto. Espero que o aumento da representação das mulheres num jogo tão proeminente inspire raparigas de todo o mundo a saberem que há um lugar para elas no hóquei."

"Como alguém que joga na EA SPORTS NHL desde criança, é um sonho tornado realidade estar na capa este ano com a Sarah", disse Trevor Zegras , dos Anaheim Ducks. "Mal posso esperar para jogar a versão deste ano com os meus amigos e colegas de equipa, e estou igualmente entusiasmado por ver os adeptos a desencadear o meu flip pass do Michigan, que a equipa da EA SPORTS conseguiu introduzir no jogo."

Numa primeira parte histórica, os membros da IIHF Women's National Team podem agora jogar ao lado de homens numa formação da Hockey Ultimate Team (HUT), permitindo aos jogadores fazerem a sua equipa de sonho dos melhores jogadores da modalidade. Após a sua introdução no ano passado, as seleções nacionais continuarão a desempenhar um papel de destaque na NHL 23, uma vez que os jogadores da seleção nacional terão itens de base e de mestre incorporados em eventos HUT. Além disso, os jogadores podem agora competir numa variedade de novos temas de jogo rotativo em HUT Rivals. NHL 23 também introduz três níveis adicionais de Hut Rivals Rewards baseados em vitórias ou vitórias streaks.

"Com o teamplay como o teu batimento cardíaco, a franquia NHL sempre foi melhor quando jogado com amigos, e a edição deste ano vai reunir os jogadores de novas maneiras", disse Mike Inglehart, Diretor Criativo da EA Vancouver. "Desde a presença cada vez maior de jogadoras femininas no jogo até à introdução do matchmaking cross-platform, a NHL 23 reflete a expansão da base de fãs do hóquei e sublinha que é um desporto mais experiente em conjunto."

Pelo segundo ano, a franquia EA SPORTS NHL regressa ao lendário motor Frostbite™, trazendo novos níveis de imersão visual ao jogo. Desde a eletrificação do novo Vencedor de OT, das celebrações do Hat Trick e do Shootout que o vão animar, até estádios raivosos com níveis revistos de Crowd Awareness e Moment to Moment Reactions, o NHL 23 tem o ambiente mais autêntico na história da franquia. Uma nova série de animações gameplay do Last Chance Puck Movement adicionam ainda mais emoção ao jogo, com mais de 500 novas animações de Stumble Action, jogadas de disco solto e AI do guarda-redes melhorado.

A NHL 23 solidificar-se-á como uma experiência social de melhor classe com a introdução de matchmaking cross-platform, atualmente prevista para novembro de 2022. O lançamento de matchmaking cross-platform em consolas da mesma geração para World of Chel e HUT irá encurtar os tempos de fila e criar menos pools de jogadores para garantir que os jogadores terão mais opções para enfrentar. Mais informações podem ser encontradas aqui.

O Modo Franchise regressa à NHL 23 com níveis sem precedentes de personalização da liga, trazendo um novo nível de versatilidade ao jogo, incluindo ajustes no número de equipas, jogos jogados, divisões, conferências, playoffs, boné salarial da liga e muito mais.

A EA SPORTS NHL continua a oferecer migração de conteúdos HUT para garantir uma experiência suave para os jogadores através das gerações de consolas. Após uma atualização de novembro, os jogadores que começarem a jogar NHL 23 na PlayStation®4 ou Xbox One poderão transferir o seu valor HUT Team e progredir para a próxima geração das respetivas plataformas na PlayStation®5 ou Xbox Series X|S.

Os fãs que reservarem NHL 23 receberão uma variedade de conteúdos bónus no jogo. As versões EA SPORTS NHL 23 X-Factor Edition inclui as versões PlayStation 4 e PlayStation 5 ou Xbox One e Xbox Series X|S do jogo, três dias de acesso antecipado, 4600 NHL Points, um HUT X-Factor Player Choice Pack, HUT X-Factor Power-Up Starter Pack, X-Factor Women's HUT Choice Pack, cinco World of Chel X-Factor Zone Unlocks, dois Be A Pro X-Factor Slot Desbloqueia e XP Boost e Bonus Trait Points, e um Sarah Nurse World of Chel Jersey. Todas as edições e informações sobre as reservas podem ser consultada aqui.

Os membros da EA Play podem obter mais da NHL 23 com três dias de acesso antecipado, e recompensas só para membros ao longo da temporada. Visita o site da EA Play para mais informações.