A Short Hike, Anodyne 2: Return to Dust e Mutazione gratuitos na Epic Games Store

A Short Hike é, segundo o site oficial, "um pequeno jogo de exploração sobre subir uma montanha". Foi desenvolvido e publicado por Adam Robinson-Yu em julho de 2019.

Já Anodyne 2: Return to Dust é um videojogo onde conhecemos pessoas estranhas enquanto viajamos pelo mundo e o temos de salvar da perigosa nano-poeira. Foi desenvolvido e publicado pela Analgesic Productions em agosto de 2019.

E Mutazione é um videojogo de aventura onde seguimos a história de Kai quando esta viaja para a comunidade de Mutazione para cuidar do avô doente. Foi desenvolvido pela Die Gute Fabrik e publicado pela Akupara Games em setembro de 2019.

Tendo conta na loja virtual, tem de aceder às páginas dos jogos e fazer o pedido.

Após as 15 horas do dia 19 de março, A Short Hike passa a custar 6,59€, Anodyne 2: Return to Dust passa a custar 16,79€ e Mutazione passa a custar 17,99€ na loja virtual.

Os jogos sucedem a GoNNER e Offworld Trading Company como jogo(s) gratuito(s) da semana.

De 19 a 26 de março, The Stanley Parable e Watch Dogs vão ser os jogos oferecidos.



Autor: Filipe Silva