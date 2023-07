Abertas as inscrições para o Red Bull Campus Clutch 2023

Estão oficialmente abertas a partir de esta segunda-feira as inscrições online para o Red Bull Campus Clutch 2023, o maior torneio de VALORANT para estudantes universitários disputado à escala global que se desenvolve em três fases: qualificadores, final nacional e final mundial - disputada em Istambul.

Os qualificadores decorrem online nos dias 7 e 14 de outubro, enquanto que a final nacional será realizada em LAN e está agendada para 21 de outubro. Os campeões nacionais garantem um lugar na final mundial, que será disputada na Turquia entre os dias 19 e 24 de novembro. Os vencedores do torneio levarão para casa um 'prize money' de 20 mil euros.

Em 2021, a equipa portuguesa 'Project S' conquistou o título de vice-campeã do mundo do Red Bull Campus Clutch. Já o ano passado, Portugal marcou presença no maior torneio de VALORANT para universitários através dos 'QuartetoDos5', que terminaram a sua prestação nos oitavos de final da prova, garantindo assim um lugar no top-16 mundial.



As inscrições podem ser feitas aqui.