Acompanha a Final Mundial do Campeonato Gran Turismo World Series 2022

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital convidam todos os jogadores a acompanharem, em direto, as Finais Mundiais do campeonato Gran Turismo World Series 2022, que voltam a disputar-se no Mónaco a partir do próximo dia 24 de novembro de forma presencial. A disputa das corridas decisivas da temporada será o ponto de partida das comemorações do 25º aniversário da saga Gran Turismo®, com muitas novidades que podem ser desfrutadas tanto acompanhando estes eventos em direto como jogando o próprio Gran Turismo®7.

Após uma temporada de corridas intensas e emocionantes, o Gran Turismo World Series 2022 terminará com a Final Mundial no Mónaco. O evento arrancará esta sexta-feira, dia 25 de novembro, com as Finais Regionais da Nations Cup. A estas seguir-se-á a Final da Manufacturers Cup no sábado, dia 26 de novembro, sendo a última prova a Grande Final da Nations Cup no domingo, dia 27 de novembro. Antecipando-se a todas estas corridas, a Final da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup será transmitida em direto na quinta-feira, dia 24 de novembro.

Os quatro dias de emoções fortes da Final Mundial do Gran Turismo World Series 2022 e da Final da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup serão transmitidos em direto no canal oficial do YouTube Gran Turismo TV e no Gran Turismo LIVE!

Quinta-feira, 24 de novembro - 16:00 (hora de Lisboa) | Final da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2022

O fim de semana da Final Mundial começará com a Final da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup (TGR GT Cup). Após 7 rondas de provas emocionantes disputadas em condições iguais, 24 dos melhores pilotos da TGR do mundo chegam ao Mónaco para o primeiro evento presencial em três anos. Com a ausência de Tomoaki Yamanaka, o campeão em título, qual será o piloto que adicionará o seu nome aos livros de história para se tornar o quarto campeão da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup?

Sexta-feira, 25 de novembro - 16:00 (hora de Lisboa) | Finais Regionais da Nations Cup

30 dos melhores pilotos do GT do mundo chegam ao Mónaco depois de uma Série de 2022 altamente competitiva. Agora, terão de participar num grupo de qualificação regional em busca de um lugar na Grande Final. Um total de 12 pilotos, incluindo os 3 primeiros das Finais Regionais da Ásia-Oceânia, das Américas e da Europa/Médio Oriente/África, e os 3 primeiros da Repescagem, qualificar-se-ão para a Grande Final. Separados por apenas um ponto no topo da classificação da World Series, conseguirão o veterano brasileiro Igor Fraga e o novato francês Kylian Drumont gerir a vantagem para conseguir o importante acesso à Grande Final ou iremos assistir a uma reviravolta no principado francês?

Sábado, 26 de novembro - 16:00 (hora de Lisboa) | Final da Manufacturers Cup

A campanha para decidir qual é a fabricante mais veloz de 2022 atinge o seu ponto mais alto na Final Mundial da Manufacturers Cup. Após um início de série sensacional, a equipada Subaru parecia estar imparável, mas a Toyota protagonizou uma fantástica recuperação e chegou ao final da Ronda 3 empatada em pontos. Os seus rivais também chegam à final com alguns pontos acumulados e tentarão tirar partido de eventuais erros. O trabalho de equipa será vital nesta corrida, por isso todas as equipas precisarão de trabalhar em conjunto e lidar com a pressão de um evento presencial na tentativa de consagrarem a fabricante que representam como a mais veloz de 2022!

Domingo, 27 de novembro - 16:00 (hora de Lisboa)| Grande Final da Nations Cup

Após um ano de corridas dramáticas, a GTWS 2022 atinge o seu ponto mais alto. Os 2 pilotos mais rápidos do GT, escolhidos a partir das qualificações regionais e da repescagem, enfrentar-se-ão no popular circuito de Trial Mountain. O carro que vão conduzir é o X2019 Competition, um veículo apto para a ocasião.