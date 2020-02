Adult Swim Games anuncia Samurai Jack: Battle Through Time

O jogo baseado na série Samurai Jack vai chegar no verão e a sua história passa-se antes da batalha final entre Jack e Aku, com o vilão a aprisionar o samurai em linhas do tempo alternativas ao longo da história da humanidade. Para derrotar o antagonista, Jack vai ter de batalhar e sobreviver nessas linhas do tempo alternativas e, para tal, vai contar com a ajuda de aliados conhecidos dos fãs, como The Scotsman ou Sir Rothchild, para derrotar as várias ameaças, também elas conhecidas, como por exemplo o Scaramouche.

O argumento do videojogo foi escrito pelo argumentista da série animada, Darrick Bachman. Tanto Bachman quanto o criador da série, Genndy Tartakovsky, vão estar presentes no evento PAX East para o painel da Adult Swim, que vai decorrer no dia 28 de fevereiro, onde mais detalhes devem ser revelados.

Samurai Jack: Battle Through Time está a cargo da Soleil Games, que conta com ex-produtores de Ninja Gaiden e Dead or Alive e vai ser um hack-and-slash 3D com armas para combates corpo a corpo e de longo alcance.

Este é o quarto jogo do estúdio japonês fundado em agosto de 2008. Os videojogos produzidos pela Soleil foram Devil's Third (para Wii U e PC – como Devil’s Third Online), No More Heroes: Travis Strikes Again (para Nintendo Switch) e Naruto to Boruto: Shinobi Striker (para PC, PlayStation 4 e Xbox One).





