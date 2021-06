AEFEUP e AAUAv sagraram-se campeãs dos primeiros eFADU Nacionais

A Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (AEFEUP) dominou e sagrou-se campeã nacional universitária de League of Legends e VALORANT, na primeira edição dos eFADU Nacionais. A Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) foi melhor no FIFA21, tenho ganho à Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) na final.

Com Pedro Simão (AEFEUP), Basílio Medeiros da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), João Abrantes da Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências e Tecnologias (AEFCT), Miguel Sousa da AAUM, Guilherme Abrantes (AEFCT), Luís Cardoso (AAUM), Miguel Braga da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (AEISCAP) e Pedro Jorge (AAUAv) apurados para a Fase Final dos eFADU Nacionais de FIFA21, a vitória sorriu ao aveirense. Pedro Jorge (AAUAv) e Miguel Sousa (AAUM) foram avançando até se encontrarem na final da winners bracket, onde o jogador que estuda na academia aveirense ganhou por 4-3, empurrando o minhoto Miguel Sousa para a final da losers bracket.





Aí defrontou Luís Cardoso do Minho, numa losers renhida que foi até ao terceiro jogo, em que a vitória acabou por pertencer a Miguel Sousa. Assim, os vencedores da winners bracket e losers bracket voltaram a encontrar-se na grande final e decidir quem seria o melhor jogador universitário de FIFA 21. A representar o azul da academia de Aveiro, Pedro Jorge mostrou-se superior neste duelo final, ganhando os dois primeiros jogos do BO3, sagrando-se campeão.

Na Fase Final de League of Legends estavam as equipas da AAUM, da Associação dos Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa (AEFCL), da Associação de Estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto (AEISEP) e AEFEUP. Os minhotos defrontaram a AEFCL numa semifinal intensa que foi até ao terceiro jogo, com os lisboetas a sair vitoriosos. Do outro lado, AEISEP jogou conta a AEFEUP, tendo esta última confirmado o favoritismo nos eFADU Nacionais de League of Legends, ao conseguir um resultado limpo, avançando para a grande final onde eliminou também a AEFCL em apenas dois jogos. A AEFEUP confirmou o título de campeã nacional universitária de League of Legends sem surpresas, tendo a mesma equipa já competido e ganho títulos fora de Portugal.



AAUAlg, AEFCT, AAUM e AEFEUP foram as candidatas ao título no VALORANT. As duas semifinais foram fortemente disputadas até ao terceiro jogo, com a AAUAlg a ganhar à AEFCT, e a AEFEUP a vencer à AAUM. A grande final foi jogada entre AAUAlg e AEFEUP. A equipa nortenha mostrou-se francamente superior em ambos os jogos, não havendo necessidade de um terceiro jogo. Consequentemente, a AEFEUP conquistou o segundo troféu de ouro nesta primeira edição das Fases Finais dos eFADU Nacionais.