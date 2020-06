AER – Memories of Old e Stranger Things 3: The Game gratuitos na Epic Games Store

A primeira oferta desta semana na Epic Games Store é AER – Memories of Old, um jogo de aventura onde podemos transformar-nos num pássaro e voar "para explorar e descobrir um mundo vibrante de ilhas que flutuam no céu". Foi desenvolvido pela Forgotten Key e publicado pela Daedalic Entertainment em outubro de 2017.

A segunda oferenda trata-se de Stranger Things 3: The Game que, como o nome indica, é o videojogo oficial da terceira temporada da série da Netflix. Tal como nela, o trabalho de equipa é fundamental para ultrapassar os eventos conhecidos da série assim como aventuras inéditas. Foi desenvolvido e publicado pela BonusXP em julho de 2019.

Após as 16 horas do dia 2 de julho AER – Memories of Old passa a custar 11,99€ e Stranger Things 3: The Game custará 7,99€.

Os jogos sucedem a Pathway como jogo(s) gratuito(s) da semana.

De 2 a 9 de julho Conan Exiles e Hue vão ser os jogos oferecidos.

Autor: Filipe Silva