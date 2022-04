Age of Empires II: Definitive Edition – DLC Dynasties of India está a chegar

Hoje no Xbox Wire e em AgeofEmpires.com, a equipa de Age of Empires anunciou que o mais recente DLC de Age of Empires II, as Dynasties of India, terão lançamento marcado para dia 28 de abril, na Windows Store e na Steam.

Os fãs podem esperar três novas civilizações, três novas campanhas completas e faladas e, claro, novas conquistas.

A pré encomenda está disponível a partir de agora e até 20 de abril, a data de lançamento. Os membros do PC Game Pass e do Xbox Game Pass Ultimate podem receber 10% de desconto na sua compra, a partir da Windows Store, através da sua adesão ativa.