Age of Empires IV disponível com o Xbox Game Pass para PC

Age of Empires IV está agora disponível na Microsoft Store, Steam e com o Xbox Game Pass para PC e Xbox Game Pass Ultimate. Momento de felicidade para quem está empenhado no projeto há tantos anos.

"Este é o primeiro Age of Empires em 16 anos, e estamos honrados por termos sido capazes de acrescentar um novo capítulo a esta franquia globalmente amada. Os jogadores têm vindo, ao longo dos anos, a travar batalhas ferozes, a construir grandes impérios, enquanto gritam wololo há quase 25 anos, e é super entusiasmante poder dar-lhes novidades para desfrutarem.

Age of Empires IV tem algo para cada um dos fãs de jogos de estratégia em tempo real: oito civilizações distintas, quatro campanhas cativantes, modo multijogador, escaramuças, mapas, vídeos desbloqueáveis, desafios da Art of War e muito mais.

Se és novo no Age of Empires:

Antes de mais, bem-vindo! Agora que está connosco, há muitas maneiras de começares:

- Vai até à secção "Aprender" no menu inicial para encontrares um tutorial de introdução. Um narrador irá guiar-te através das competências básicas do jogo, tais como desenvolveres a tua economia e entrares em combate, à medida que ajudas um grupo de aldeões a obter um novo começo.

- Já aprendeste o básico? Então tens os desafios da "Art of War", encontrados no modo de jogador único, que te irão ajudar a aperfeiçoar as tuas capacidades e a ganhar medalhas enquanto ganhas a experiência necessária para saíres vitorioso das tuas batalhas futuras.

- Também podes jogar as campanhas através do "Story Mode", que te permitirá desfrutar dos desafios do jogo, mas com uma dificuldade reduzida, para te poderes concentrar apenas na viagem histórica e na jogabilidade.

- Também te podes desafiar no modo "Skirmish". Escolhe a tua civilização, a dificuldade da AI, o mapa e entra em ação.

- Queres testar as tuas capacidades contra outros jogadores? Entrar no modo multiplayer e selecciona "Quick Match" ou cria o teu jogo personalizado. A forma como se joga depende de ti. Dos mapas às condições de vitória, não haverá dois jogos iguais."