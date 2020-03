CM 01/02 de borla e com Ronaldo e Messi disponíveis

Terá sido muito provavelmente um dos jogos mais bem sucedidos da história e neste momento de crise por causa do coronavírus poderá ser uma ajuda. Falamos do velhinho Championship Manager 2001/02, que foi disponibilizado nos últimos dias de forma totalmente gratuita na internet e com os planteis totalmente atualizados. Quer isto dizer que poderá comandar Benfica, Sporting ou FC Porto com os jogadores que constam nos elencos desta temporada e até mesmo poderá liderar a Juventus com Cristiano Ronaldo ou o Barcelona com Lionel Messi.





Another potential help to fill time. Here's a link to download Championship Manager 01/02 with up-to-date squads.https://t.co/i72X7ctVfT pic.twitter.com/33dSKldld9 — Daniel Storey (@danielstorey85) March 17, 2020

E se não é do tempo do CM 01/02 - porque afinal de contas já passaram quase 20 anos -, não deixe de experimentar e certamente perceberá porque razão naqueles anos este vídeojogo foi um verdadeiro fenómeno nos jovens da altura.A versão para download com os planteis atualizados (totalmente gratuito!) está disponível no portal Champman , necessitando apenas de seguir todos os passos que estão no link que colocámos acima.