Aí está a segunda temporada da Dream League Portugal

Após a primeira temporada ter decorrido em Dezembro de 2020 com um prizepool de 600€ onde os vencedores foram os Veritas Vincit. As equipas de Crockers, AD Fafe, Veritas Vincit, Tropa Suprema, S4m0 (slot dos ex-edragons) asseguraram a vaga para a 2 temporada devido à sua classificação na fase regular da primeira temporada.

A segunda temporada da Dream League Portugal vai ter início já no próximo mês de Março com 2 Qualificadores (27 e 28 de março).

As equipas interessadas podem-se inscrever a partir dos seguintes links:

Qualificador 1 - https://bit.ly/2MmxpHo

Qualificador 2 - https://bit.ly/3dNgU2m

Regulamento - https://bit.ly/3uDliqU

A fase regular será realizada nos meses de abril (1.ª jornada nos dias 8 e 9 de abril) e maio, em formato todos contra todos, com 4 jogos semanais (jogos sempre jogados à quinta-feira e à sexta-feira às 20h45 e às 21h45 nos respetivos dias) com um total de 8 equipas, sendo que conta com um total de 7 jornadas, e em junho teremos os playoffs com semi-finais (5 de junho) e final (6 de junho).

Esta segunda temporada a DLP vai ter um total de 1000€ em prémios, estando ele dividido pelos 3 primeiros lugares (1° - 600€ | 2°-300€ | 3°-100€). Conta ainda com uma premiação para o MVP da liga com 100€ em cupão na Prozis e a melhor jogada com 50€ patrocinado pelo EuJogador.

A DLP é uma liga destinada a equipas amadoras, que foi criada com o objetivo de aumentar a competitividade em Portugal, e dar a oportunidade aos jogadores menos conhecidos de conseguirem mostrar o seu potencial.

A temporada 2 vai ter como patrocinadores a "Mucha Pro League" (Patrocinador principal), a "iHosts3", o "CSManager", o "Eu jogador" e "Prozis".

Podem acompanhar todo o nosso percurso através do nosso Twitter e do nosso canal da Twitch.