Alerta EA Sports: Pedro Tim 23 'colocou-nos' no FIFA 21!

Pedro Tim 23, o nosso YouTuber Record, está de olhos postos no futuro, mais precisamente no FIFA 21, sobre o qual já se sabem algumas novidades. E já que o jogo está em fase de desenvolvimento, nada como dar uma ajudinha aos responsáveis da EA Sports.

O Pedro Tim 23 dedicou-se então a elaborar uma lista de desejos para a próxima instalação do simulador de futebol e não se esqueceu do nosso jornal, destacando-o como uma das possibilidades para meios de Comunicação Social presentes no jogo.

Um vídeo recheado de surpresas e que não vão querer perder!