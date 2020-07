André Gomes dá as boas-vindas ao FPF eSports Douro Cup

O FPF eSports Douro Cup by André Gomes arranca este sábado com a realização da fase de grupos da prova. Nesta etapa inicial estarão 32 jogadores a competir pelas 16 vagas para a fase final, que se disputa no domingo.

Os grupos já estão definidos e o início da competição pode ser acompanhado em direto este sábado a partir das 16h00, na Twitch da RTP Arena. Os comentários estarão a cargo de Archarom, Bombnuker, JOLiveira10 e Moreira.

O Douro Cup é uma conceituada competição de futebol juvenil e uma experiência para todos aqueles que amam desporto e têm neste um pilar de educação, cidadania, amizade, respeito e integração social. A versão em futebol virtual pretende colmatar a falta de evento físico da edição deste ano, motivada pelo surto da covid-19, de forma a proporcionar uma experiência digital diferente a todos aqueles que tinham na agenda visitar a região do Douro para o certame de 2020.

André Gomes, internacional português e embaixador do torneio, esteve em direto no Canal 11 e deu as boas-vindas aos participantes: "Todos podem jogar. O torneio de futebol já tem contornos internacionais e, em condições normais, contamos sempre com muitos jovens a participar presencialmente, a criar novas amizades e a passar por estas experiências. Apesar de este ano o torneio ter moldes diferentes, toda a gente pode ter a oportunidade de estar em prova. É um grande orgulho para nós contar com a participação da FPF eSports no desenvolvimento do torneio. Infelizmente, devido à covid-19, não vamos poder ter o torneio em termos presenciais, mas conseguimos arranjar uma boa solução. É uma excelente iniciativa e espero que desfrutem ao máximo", referiu.

O médio português, Campeão Europeu em 2016, confessou ainda o seu gosto pelo futebol virtual: "Em estágios longos com a Seleção Nacional costumam haver muitos jogos entre nós. Prefiro sempre jogar com companhia do que online. Nunca me coloco a jogar, não me sinto bem nessa situação. Opto sempre por jogar com a Seleção Nacional ou com o Everton", acrescentou.