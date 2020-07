Animal Crossing: New Horizons ainda mais colorido

O verão continua escaldante em Animal Crossing: New Horizons para a Nintendo Switch e agora será ainda mais colorido! O Vol.2 da atualização de verão gratuita está aí e trará para o jogo espetáculos de fogo de artifício todos os domingos durante o mês de agosto!

O novo trailer "Animal Crossing: New Horizons - Vol. 2 da atualização de verão", disponível a 30 de julho, demonstra as novidades que esta atualização implementará no jogo:

Fogo de artifício – Todos os domingos durante o mês de agosto, espetáculos de fogo de artifício atmosféricos iluminarão os céus que cobrem as ilhas dos jogadores. Estes poderão trocar Bells por bilhetes para uma tômbola na praça que lhes permitirá obter vários objetos festivos, assim como dar um toque pessoal aos céus com designs personalizados.

Sonhos de outras ilhas – Os jogadores têm agora a oportunidade de fazer uma sesta na cama dentro da sua casa**. Ao adormecerem, poderão dar por si num reino estranho, onde encontrarão a Luna, que lhes oferecerá viagens a outras ilhas em sonhos. Os jogadores poderão partilhar a sua ilha com outros através de um sonho. Ela dará a todos os que partilharem a sua ilha um "Dream Address", que os jogadores poderão trocar e utilizar para visitar as ilhas uns dos outros. *** Em sonhos, nada é permanente porque nada do que os jogadores fazem fica gravado, o que lhes permite explorar à sua vontade.

Serviço de cópia de segurança e recuperação de dados da ilha – Os membros do serviço Nintendo Switch Online têm a possibilidade de ativar um novo serviço que lhes permite carregar dados de utilizador e da ilha para a Internet em determinadas alturas. No caso de extravio, roubo ou danos à consola, desde que esta funcionalidade esteja ativada, os jogadores poderão recuperar o seu paraíso insular.

No caso de extravio, danos ou roubo da consola, os jogadores poderão contactar o Centro de Assistência ao Consumidor e pedir a um representante para ajudá-los a recuperar os dados numa Nintendo Switch nova ou reparada. Assim que os dados da ilha e os dados dos jogadores individuais forem recuperados, poderão continuar a construir a sua comunidade no seu pequeno paraíso.****

Mais informações estão disponíveis na página do Serviço de Assistência ao Consumidor do site da Nintendo. A funcionalidade de cópia de segurança e recuperação de dados é independente da funcionalidade de nuvem de dados de gravação para jogos selecionados para a Nintendo Switch, disponível no Nintendo Switch Online. Ainda antes do final do ano, a Nintendo planeia disponibilizar uma função específica para Animal Crossing: New Horizons que permite mover utilizadores e dados para outra consola. Mantenha-se atento a mais informações.

Esta nova atualização de verão gratuita estará disponível a 30de julho. A próxima será a atualização de outono.