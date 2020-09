Animal Crossing: New Horizons celebra o Halloween

O outono chegou a Animal Crossing: New Horizons, com bolotas e pinhas a cair das árvores, à espera de serem utilizadas em novas receitas de DIY. Mas há mais conteúdo a caminho. A 30 de setembro chega uma atualização gratuita* a Animal Crossing: New Horizons, disponível para a Nintendo Switch, que adiciona alguns toques assustadores a esta época festiva, incluindo máscaras de Halloween, opções de personalização das personagens, projetos DIY e festividades.

Novas vestimentas assustadoras, personalização de personagens e reações aterradoras: tudo isto pode ser encontrado no novo trailer Animal Crossing: New Horizons - Atualização de outono disponível a 30/09! (Nintendo Switch).

Eis uma visão geral das novidades que a atualização gratuita trará a Animal Crossing: New Horizons, a partir de 30 de setembro:

Cultivo de abóboras – As sementes de abóbora estão disponíveis no jogo através de Leif, ao longo de todo o ano, ou em Nook’s Cranny, apenas durante o mês de outubro. Uma vez plantadas, as abóboras podem ser colhidas e utilizadas em projetos de bricolagem à base de abóboras.

Preparativos para o Halloween - As abóboras são apenas o começo das festividades temáticas do Halloween. Com o grande dia quase a chegar, os jogadores podem começar a recolher doces mais cedo e é até possível comprar roupas, como fatos de mago ou de múmia, na loja das Able Sisters, durante o mês de outubro. Pode também trocar Nook Miles por pinturas corporais e lentes de contacto coloridas. Os vizinhos residentes irão também oferecer receitas DIY temáticas de Halloween.

Celebrações da Noite de Halloween - Quando a noite de Halloween chegar, no dia 31 de outubro, após as 17h, os vizinhos irão reunir-se na praça, que estará adornada com decorações de Halloween. Os jogadores receberão a visita de um convidado misterioso: Jack, o "czar do Halloween". Ao oferecer guloseimas a Jack os jogadores ganham assustadoras recompensas. Mas convém guardar alguns doces para os vizinhos para reduzir a probabilidade de ser vítima das suas "partidas". Convenientemente, será possível aprender algumas novas reações para expressar adequadamente sentimentos de medo.

Lista de favoritos dos sonhos - A capacidade de tirar uma soneca e visitar outras ilhas dentro dos sonhos foi introduzida este verão. Agora os jogadores poderão fazer a curadoria de uma lista com as suas ilhas favoritas para visitar em sonhos, sendo assim mais fácil revisitá-las a qualquer momento***.

Atualização do NookLink - O serviço NookLink, na aplicação para smartphone Nintendo Switch Online, receberá uma atualização no início de outubro. Com a atualização, os jogadores poderão usar o seu smartphone para expressar reações no jogo.

A próxima atualização de Animal Crossing: New Horizons chegará no final de novembro.