Animal Crossing: New Horizons com atualização gratuita

Numa nova apresentação Animal Crossing: New Horizons Direct transmitida hoje, foi revelada uma panóplia de novidades e opções destinadas a enriquecer a vida dos jogadores nas suas ilhas. Algumas destas estarão disponíveis em Animal Crossing: New Horizons para as consolas Nintendo Switch através de uma atualização gratuita, disponível a partir de 5 de novembro.*

Estas novidades gratuitas incluem personagens da série Animal Crossing, como o Brewster, que abrirá um café no segundo piso do museu; o Kapp’n que, com as suas famosas canções, levará os jogadores até misteriosas ilhas no seu barco e novas lojas na praça na ilha do Harv, incluindo a da Katrina, que lerá a sina dos jogadores. Estes terão ainda a possibilidade de cultivar alimentos com os quais preparar refeições deliciosas e usufruir de uma variedade de opções de personalização.

Para além desta atualização gratuita, o vídeo apresentou ainda os primeiros detalhes e imagens de Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise**. Neste conjunto de conteúdos pagos, os jogadores terão a oportunidade de juntar-se à Lottie na sua agência Paradise Planning. No seu novo papel, viajarão até a um arquipélago turístico em que desenharão casas de férias de sonho para os residentes, renovarão e decorarão diferentes estabelecimentos (como uma escola ou um restaurante) e descobrirão novas formas de criar e personalizar à medida que vão desenhando as casas de férias de sonho dos seus clientes. Os conteúdos Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise estarão disponíveis a partir de 5 de novembro por € 24,99.

Estes conteúdos pagos estarão disponíveis gratuitamente para os membros do Nintendo Switch Online + Pack de expansão, uma nova adesão do Nintendo Switch Online que inclui as vantagens da adesão atual, para além de outras, como acesso a clássicos da Nintendo 64 e da SEGA Mega Drive. Os membros têm a possibilidade de descarregar os conteúdos adicionais gratuitamente e jogar durante o período da sua adesão, quer seja uma Individual (€39,99 por 12 meses) ou uma Familiar (€69,99 por 12 meses).

A atualização gratuita trará para o jogo novos estabelecimentos, personagens e apoio para a vida na ilha, assim como novas mecânicas de jogo. Seguem-se algumas das opções e atividades de que poderá usufruir a partir de 5 de novembro:

O Brewster abre o café Roost: O Roost é um café que poderá encontrar no museu. Faça uma pausa e beba um café cuidadosamente selecionado e torrado pelo proprietário Brewster após fazer um favor ao diretor do museu, o Blathers. Prepare-se também para encontrar aqui alguns residentes da ilha. Se utilizar o "amiibo phone" dentro do café, poderá recorrer a cartões amiibo compatíveis para convidar outras personagens a juntarem-se a si. Terá também a possibilidade de convidar amigos*** para a sua ilha e trazê-los até ao Roost para tomarem um relaxante café em conjunto.

Faça uma viagem de barco com o Kapp’n: Encontrará o Kapp’n pelo cais e este levá-lo-á até a uma ilha remota no seu barco. Parte da diversão reside nas famosas canções que acompanharão esta viagem! Poderá chegar a ilhas com flora nunca antes vista ou outras ilhas com estações do ano ou alturas do dia diferentes. Que tipo de mistérios estarão à sua espera?

Desenterre gyroids: Agora é possível desenterrar gyroids e cada um deles emite sons únicos. Pode ainda personalizá-los de forma a condizerem com o ambiente à sua volta.

Faça compras no mercado na ilha do Harv: A ilha do Harv também sofrerá transformações. Com uma ajudinha da sua amiga Harriet, o Harv convidará algumas lojas a estabelecerem-se na ilha para um mercado aberto. Contribua para a causa com com Bells! Visitantes já conhecidos, como Redd, Saharah e Kicks terão lojas aqui e a da Reese e do Cyrus oferecerá opções de personalização de mobiliário que não podem ser efetuadas em bancas de trabalho DIY. Na loja da Katrina ela lerá a sina dos jogadores e a Harriet poderá mostrar-vos alguns cortes de cabelo novos!

Cozinha: A culinária será adicionada aos projetos DIY. Após cultivar alimentos na ilha, como tomates, trigo, cana de açúcar, batatas e cenouras, poderá combinar os ingredientes e encher a sua mesa com pratos deliciosos. Bom apetite!

Mais apoio para a vida na ilha: A Nook, Inc. oferecerá ainda mais opções para passar o tempo na ilha. Desde ginástica em grupo na praça até mais capacidade de armazenamento, passando pela possibilidade de o representante dos residentes promulgar decretos para abrandar o crescimento das ervas daninhas ou fazer com que todos os residentes acordem cedo, existem mais opções que ajudarão os jogadores a divertirem-se e a adaptarem a sua ilha ao seu estilo de vida.

Para além das opções incluídas nesta atualização, os jogadores poderão querer expandir a sua experiência com os conteúdos adicionais pagos Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise. Aqui, os jogadores poderão integrar a agência Paradise Planning e desenhar casas de férias de sonho para diversas personagens. Descubra abaixo algumas das experiências que poderá esperar com estes conteúdos, disponíveis a partir de 5 de novembro.

Ajude a Lottie na equipa da agência Paradise Planning: Clientes com diferentes pedidos de casas de sonho visitarão um novo arquipélago turístico, onde esta agência se situa. Ao falar com os clientes, descobrirá os detalhes dos seus pedidos para as suas casas e tentará concretizá-los!

Desenhe casas de férias de sonho: Depois de escolher um local para a casa de férias dos seus clientes poderá desenhar o interior, onde posicionará mobiliário disponibilizado pela Paradise Planning. À medida que vai desenhando casas, irá adquirindo várias técnicas de design, desde alterar a forma como a casa é estruturada adicionando paredes divisórias e pilares, até implementar bancadas, iluminação no teto e sons de fundo para acrescentar profundidade ao ambiente e mais. Os temas das casas variam consoante os clientes, que contam com a sua perícia. Poderá também decorar o exterior.

Faça renovações e recomendações para partilha de casa: À medida que vai adquirindo experiência como designer, mais peças de mobiliário ficarão disponíveis e terá a possibilidade de fazer mais recomendações, como renovar casas dos clientes que tenha ajudado previamente com móveis diferentes ou até que dois clientes partilhem uma casa.

Desenhe instalações: Existem vários edifícios vazios na ilha em que a equipa da Paradise Planning se encontra. A Lottie pretende tornar a ilha mais robusta e desenvolvida, pelo que terá a possibilidade de criar estabelecimentos como uma escola, um restaurante e um café.

Obtenha inspiração da Happy Home Network: Tire fotos das casas de férias que desenhar e grave-as no álbum da Paradise Planning através da app do jogo Happy Home Network no seu NookPhone. A partir desta aplicação poderá ainda aceder ao Showroom para ver as criações que outros jogadores tenham publicado online.****. Pode seguir os designers de que gostar e deixar-se inspirar pelas amostras.

Use amiibo para convidar mais clientes: Normalmente a tarefa do jogador é procurar clientes no arquipélago que possam estar a considerar ter a sua própria casa de férias, mas se utilizar amiibo da série Animal Crossing compatíveis poderá convidar um cliente específico para debater ideias para a sua casa. Com os amiibo poderá até desenhar as casas de férias de personagens ocupadas como a Isabelle, o Timmy e o Tommy!

Empregue as técnicas aprendidas na sua própria ilha: As técnicas obtidas através do seu trabalho na equipa da Paradise Planning podem também ser empregues na sua ilha. Talvez se trate de uma boa oportunidade para desenhar a sua própria casa. E se oferecer aos residentes chocolate da Paradise Planning de recordação, talvez fiquem interessados no que o arquipélago tem para oferecer. Depois, um dia, quando já for um designer veterano com muita experiência, será capaz de renovar as casas dos residentes na sua ilha fazendo recomendações também para eles!

Mas não é tudo: igualmente no dia 5 de novembro, a série 5 dos cartões amiibo de Animal Crossing estará disponível nas lojas aderentes, o que conferirá mais variedade ao catálogo de cartões amiibo já existente. Conjuntos de cartões amiibo individuais poderão ser adquiridos em separado e incluirão três cartões em cada conjunto. Os jogadores terão a possibilidade de usar estes cartões em Animal Crossing: Animal Horizons. A série 5 incluirá um total de 48 personagens, tanto de personagens que já haviam aparecido como novas.

Também no dia 5 de novembro o serviço NookLink na aplicação do Nintendo Switch Online para dispositivos móveis receberá uma atualização, que adicionará mais objetos para o jogo acumulando Nook Points e a opção "Your Island Newspaper", que permitirá aos utilizadores acompanharem as novidades diárias na sua ilha. Os jogadores terão ainda a oportunidade de conferir dicas para a vida na ilha a partir da aplicação Island Life 101 e ver a Happy Home Network no seu dispositivo móvel.