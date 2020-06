Animal Crossing: New Horizons com atualizações gratuitas

O verão está aí e já não falta muito para os jogadores poderem participar em atividades bem fresquinhas em Animal Crossing: New Horizons para a Nintendo Switch! Uma série de atualizações gratuitas implementará novas opções (tais como a possibilidade de nadar e mergulhar no oceano!), novas personagens e uma variedade de objetos, incluindo peças de mobiliário alusivas a sereias. Estas atualizações encontram-se entre algumas das novas experiências que estarão disponíveis na ilha dos jogadores ao longo do verão e mais além.

As novidades disponíveis no jogo a partir de 3 de julho são:

Nadar e mergulhar – Com um fato de mergulho os jogadores poderão mergulhar e familiarizar-se com as criaturas marinhas da ilha. Ao nadarem nas apetecíveis águas na costa da sua ilha, os jogadores poderão mergulhar para descobrirem e capturarem criaturas marinhas que habitam no ecossistema da sua ilha. Valerá a pena ficar atento a futuras peças de exposição para o museu e conhecer curiosidades ao doar as descobertas ao Blathers.

Novos projetos do Pascal – Ao nadarem, os jogadores poderão deparar-se com uma personagem nova! O visitante Pascal parece adorar vieiras e se os jogadores descobrirem uma durante os seus mergulhos, ele perguntar-lhes-á se pode ficar com ela. Para demonstrar a sua gratidão, partilhará com eles alguns dos seus projetos de bricolage alusivos a sereias.

Gulliver? – Após a instalação da atualização gratuita, uma personagem com um aspeto familiar, mas vestida de forma diferente com um tema náutico, aparecerá ocasionalmente na ilha dos jogadores. Se estes lhe derem uma mãozinha, ele enviará uma recompensa especial para demonstrar a sua gratidão.

A primeira atualização de verão gratuita para Animal Crossing: New Horizons implementa no jogo a possibilidade de nadar e mergulhar, assim como personagens, tanto novas como conhecidas. A próxima atualização de verão para Animal Crossing: New Horizons está planeada para chegar à Nintendo Switch em agosto.