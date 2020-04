Animal Crossing: New Horizons com muita novidades

Animal Crossing: New Horizons chegou à Nintendo Switch no passado mês de março e prepara-se agora para receber uma nova atualização que implementará no jogo eventos sazonais, obras de arte para contemplar, um museu expandido, flora variada e a visita de algumas caras novas. Esta atualização gratuita, assim como outras que serão disponibilizadas ao longo do ano, acrescentará novas experiências destinadas a garantir aos jogadores muitas mais horas de diversão na ilha.

No trailer Animal Crossing: New Horizons: Atualização gratuita 23/04/20 poderá ficar a conhecer com mais detalhe algumas das novidades que esta atualização inclui:

Banca de jardinagem do Leif – O Leif, conhecido amante da natureza, visitará as ilhas dos jogadores para vender a sua variedade de plantas, que se estende também a sementes. Estes objetos de decoração ajudarão a tornar qualquer ilha paradisíaca um pouco mais verde.

Barco de tesouros do Jolly Redd – Após a instalação desta atualização, o Jolly Redd aparecerá, por vezes, no seu barco para vender obras de arte e peças de mobiliário em cores diferentes aos jogadores (estas cores não estão disponíveis no Nook’s Cranny). Tal como em títulos Animal Crossing anteriores, os jogadores terão de determinar que peças de arte são reais e quais são falsificações. Após a aquisição de peças genuínas, os jogadores poderão doá-las ao museu da ilha para abrirem uma galeria de arte, que exibirá todos os tipos de obras doadas, desde quadros a esculturas.

Nature Day (23 de abril – 4 de maio) – Durante o período do evento "Dia da Natureza", os jogadores poderão empreender desafios especiais relacionados com a natureza, como plantar árvores e regar flores, para ganharem Nook Miles adicionais.

May Day Tour (1 – 7 de maio) – Na primeira semana de maio os jogadores poderão dirigir-se ao aeroporto e utilizar um May Day Ticket para fazerem uma excursão de período limitado até a uma ilha. Esta visita será diferente das habituais experiências com destinos-surpresa e será agraciada por um convidado muito especial…

International Museum Day (18 – 31 de maio) – Para assinalar o "Dia Internacional dos Museus", os jogadores terão a oportunidade de participar num evento chamado "Stamp Rally". Após receberem um cartão de selos, poderão ver peixes, insetos e fósseis enquanto reúnem selos nas várias exposições do museu para ganharem uma recompensa no jogo.

Wedding Season (1 – 30 de junho) – O mês de junho será dedicado aos casamentos! Os jogadores poderão visitar a ilha do Harvey para conhecerem o casal Reese e Cyrus, assim como ajudar a organizar e tirar fotos de aniversário com eles num estúdio dedicado. Em jeito de agradecimento por parte do casal, cada jogador receberá um objeto alusivo a casamentos.