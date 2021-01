Animal Crossing: New Horizons recebe atualização para Switch

Animal Crossing: New Horizons recebe periodicamente atualizações que oferecem eventos e funcionalidades para o jogo, e esta nova atualização inclui um evento, o Festivale, colorido e repleto de penas, algumas novidades nos itens sazonais, novas Reações e itens para comprar. Veja tudo isto e mais no vídeo Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) – Viva o Festivale!

A partir de 28 de janeiro, a nova atualização adicionará ao jogo:

Evento Festivale – Nada ajuda a combater o frio como um evento festivo colorido, repleto de danças e penas voadoras. No dia 15 de fevereiro, o dançarino Pavé chegará à praça da ilha para libertar alguns confetes e espírito carnavalesco.

Apenas neste dia, os jogadores poderão apanhar penas coloridas com a sua rede e trocá-las com Pavé para receber em troca uma apaixonante dança. Penas arco-íris parecem ser de facto raras, pelo que é melhor apanhá-las e trocá-las com Pavé. Os jogadores podem convidar amigos para a sua ilha ou fazer uma visita para participar em conjunto nas festividades.

Novas Reações – Para expressar entusiasmo pelo Festivale, o Conjunto de Reações do Festivale pode ser comprado com bells na loja Nook's Cranny por tempo limitado e inclui as reações Feelin ’It, Let’s Go, Viva e Confetti.

Novas indumentárias – A partir de 1 de fevereiro, as indumentárias Festivale estarão disponíveis na loja Able Sisters por tempo limitado, para que os jogadores se possam divertir com estilo.

Itens sazonais - Estarão disponíveis novos itens sazonais na loja Nook Shopping. Os jogadores podem comemorar esta época sentimental com corações de chocolate e ramos de flores em forma de coração, que estarão disponíveis para compra a partir de 1 de fevereiro e até 14 de fevereiro. Existirão também outros itens relacionados com o Ano Novo Lunar e Celebrações do Grande Jogo em determinados períodos de fevereiro.

A partir de 26 de março, o Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack estará disponível para compra em retalhistas selecionados e online em toda a Europa. O Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack contém os seis cartões amiibo desta exclusiva Sanrio Collaboration Series. Esses cartões amiibo podem ser utilizados em jogos compatíveis. Mais detalhes em breve.

Está planeada para março uma outra atualização para Animal Crossing: New Horizons, pelo que mais detalhes serão revelados em breve.

A nova atualização para Animal Crossing: New Horizons chega à Nintendo Switch a 28 de janeiro e incluirá o colorido evento Festivale, novas reações, indumentárias e itens sazonais. A partir de 26 de março, o Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack estará disponível para compra em retalhistas selecionados e online em toda a Europa. Uma outra atualização do jogo deverá chegar em março.