Anitta une-se ao The Sims para apresentar uma nova direção

A EA e a Maxis anunciaram hoje Sims Sessions para The Sims, uma série reimaginada que desmistifica o processo criativo de gravação de música em Simlish. As primeiras Sims Sessions contarão com a premiada artista brasileira Anitta!

Há mais de 22 anos que a música tem sido uma característica importante para a experiência do The Sims. Juntamente com arte e animação, a música é fundamental no processo de narração de um Simmer.

Sims Sessions criará uma ligação real aos momentos musicais do jogo e permitirá que os jogadores experimentem a centelha criativa de um artista entre a sua música e o amor de Simlish.

Para dar o pontapé de saída para o lançamento da nova direção para Sims Sessions, a estrela pop global e companheira de longa data Simmer, Anitta, que canta em Simlish, a sexta língua em que canta, vai lançar versões de "Practice", aKA "Prooshtis" em Simlish, para a estação de rádio pop do The Sims 4 amanhã, dia 17 de novembro.