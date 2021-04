Anunciada Série de 2021 dos FIA Certified Gran Turismo Championships

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciam o início da quarta temporada dos FIA Certified Gran Turismo Championships, o campeonato oficial com Gran Turismo® Sport, o título de condução criado em exclusivo para a PlayStation®4 (PS4™).

Este ano, o campeonato FIA Certified Gran Turismo Championships teve de alterar o seu formato prescindindo dos eventos presenciais, o que fez com que fossem testadas novas ideias e irá contribuir para que o campeonato continue a crescer, ainda que desta vez num panorama exclusivamente online.

Nesta nova edição, as Series incluirão um novo formato assim como um progresso na produção das transmissões, que inclui a integração de novas tecnologias, proporcionando corridas ainda mais emocionantes.

"Embora estejamos ansiosos para nos encontrar pessoalmente, tanto com os pilotos que participam neste campeonato como com o público, acreditamos que o mais correto é realizar todas competições de forma online durante 2021", disse o criador de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi. E acrescentou: "Desejo toda a sorte do mundo a todos os pilotos fantásticos que este ano vão participar no nosso campeonato".

Os FIA Certified Gran Turismo Championships 2021 começarão quarta-feira, dia 21 de abril. Os jogadores poderão acompanhar todos os detalhes da competição assim como registarem-se nas corridas no modo Sport do Gran Turismo® Sport.

Este ano, à semelhança de anos anteriores, o campeonato contará novamente com uma Nations Cup, onde os pilotos competirão individualmente representando o seu país, assim como com uma Manufacturer Series, onde farão parte de uma equipa internacional com o fabricante escolhido. Cada uma destas competições conta com ligeiras diferenças quanto à sua estrutura. Mais informações podem ser encontradas na web em https://www.gran-turismo.com/pt/

Em baixo alguns detalhes sobre as diversas fases dos FIA Certified Gran Turismo Championships 2021:

FASE ONLINE 1 – Iniciar-se-á a 21 de abril e terminará a 26 de junho. Participantes de todo o mundo competirão online ao longo de 10 rondas para a Manufacturer Series que se realizarão a cada quarta-feira e 10 rondas para a Nations Cup que se realizarão aos sábados;

WORLD SERIES 1 e 2 – Durante este período enfrentar-se-ão os 16 melhores pilotos da Nations Cup e o TOP 12 da Manufacturer Series (que inicialmente serão selecionados entre os finalistas mundiais de 2020). Existirão dois eventos World Series que serão transmitidos nos dias 6 de junho e 11 de julho;

SHOWDOWN DA WORLD SERIES –O Showdown da World Series da Nations Cup terá um total de 32 participantes, 16 dos quais oriundos da Final Mundial de 2020 e 16 oriundos da Fase Online 1 de 2021. Já a seleção dos fabricantes e dos pilotos representantes para o Showdown da World Series será decidida de acordo com o seguinte: um total de 12 equipas avançará para o Showdown da World Series, sendo este total composto pelos fabricantes parceiros oficiais da Série de 2021 e pelos principais fabricantes de acordo com a sua Classificação Global. De realçar que a Manufacturer Series é uma competição por equipas com um total de três participantes de cada região por cada fabricante e que, por cada um dos 12 fabricantes competirão os melhores participantes da Fase Online 1. Os Showdown das World Series serão transmitidos no sábado, dia 21 de agosto, e no domingo, dia 22 de agosto.

FASE ONLINE 2 – Terá lugar entre 7 de julho e 25 de setembro com um total de 10 rondas para a Nations Cup e 10 rondas para as Manufacturer Series. A seleção dos pilotos para a World Series e a Final Mundial será efetuada com base nos resultados da classificação por pontos no final de cada fase;

WORLD SERIES 3 e 4 – Um novo grupo de jogadores de elite enfrentar-se-á em dois eventos que serão transmitidos nos dias 3 de outubro e 14 de novembro;

FINAIS MUNDIAIS – Terão lugar nos dias 3, 4 e 5 de dezembro e determinarão os grandes vencedores dos FIA Certified Gran Turismo Championships 2021.