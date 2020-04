Anunciado novo Bundle Xbox One X Cyberpunk 2077

A Xbox anunciou um conjunto de hardware personalizado em honra a "Cyberpunk 2077", incluindo o Bundle de Edição Limitada Xbox One X "Cyberpunk 2077" e a Edição Limitada Xbox Wireless Controller "Cyberpunk 2077", para jogadores que procurem uma total imersão no estilo futurístico da Night City. A Edição Limitada Xbox Wireless Controller – "Cyberpunk 2077" está já hoje disponível, através de alguns dos retalhistas, globalmente, com o preço de $74.99 USD.

O Bundle de Edição Limitada Xbox One X "Cyberpunk 2077", a lançar a Junho de 2020, inclui a Edição Limitada Xbox Wireless Controller – "Cyberpunk 2077", o download completo e digital de Cyberpunk 2077 (disponível aquando do lançamento do jogo, a 17 de Setembro de 2020), e mais. Anunciaremos mais detalhes, incluindo preços e disponibilidade, bem como algumas surpresas incluídas no Bundle de Edição Limitada Xbox One X "Cyberpunk 2077" em breve!