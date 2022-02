Anunciado o álbum Find Your Line de Gran Turismo 7

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Polyphony Digital anunciam a colaboração com a Columbia Records para a criação de um álbum completo intitulado de Find Your Line (Official Music from Gran Turismo®7). O álbum Find Your Line inclui uma coleção de temas de diferentes géneros musicais com uma seleção de artistas e canções conhecidos a nível mundial, que pretendem evocar emoções temáticas enquanto se joga Gran Turismo®7.

No canal de YouTube da PlayStation®Portugal é possível assistir a um Shelby Cobra a percorrer o circuito Willow Springs no modo Music Replay, ao som de "Moon Over the Castle", numa reinterpretação icónica dos Bring Me The Horizon, composta originalmente por Masahiro Ando para o primeiro Gran Turismo®.

Abaixo a lista dos artistas e canções que compõem o álbum Find your Line:

1. Fanatix: "Vroom feat. Idris Elba, Davido, Koffee, Moelogo, Lil’ TJay"

2. Bring Me The Horizon: "Moon Over the Castle"

3. Major Lazer: "I Don’t Care feat. Lous and the Yakuza"

4. Nothing But Thieves: "Life’s Coming in Slow"

5. Kim Dracula: "Unstoppable"

6. Rosalía: "Bizcochito"

7. Disciples: "Squad feat. GoldLink"

8. London Grammar: "Baby It’s You (George Fitzgerald Remix)"

9. Jawsh685: "Drift"

Os jogadores poderão obter o álbum digital Find Your Line adquirindo a Edição 25º Aniversário ou a Edição Digital Deluxe do 25º Aniversário.