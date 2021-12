Anunciado o Torneio PlayStation4 FIFA 22: eLiga Portugal Fan Challenge

A PlayStation® Portugal (SIEP) anuncia o torneio PlayStation®4 FIFA 22: eLIGA PORTUGAL FAN CHALLENGE, em parceria com o eLiga Portugal. Esta competição é exclusiva para jogadores de FIFA 22 nas consolas PlayStation®4 em Portugal, e consiste em quatro rondas de qualificação, a realizar uma por mês, de dezembro de 2021 a março de 2022, sendo que a primeira ronda acontecerá no próximo dia 14 de dezembro, uma fase de playoffs e a grande final.

Este torneio será disputado no modo FIFA Ultimate Team (FUT) do FIFA 22 na PlayStation®4 e, todos os interessados em participar devem cumprir duas condições: garantir que as equipas escolhidas para as partidas utilizam equipamentos da Liga Portuguesa de futebol, independentemente dos jogadores que integrem o plantel, e os participantes não podem fazer parte de nenhuma das equipas da eLiga Portugal em competição na época de 2021/2022.

Todos os participantes deverão ter, no mínimo, 16 anos e uma conta PlayStation Network em Portugal e, como habitual, as inscrições poderão ser feitas partir da área "Torneios" da PlayStation®4, e através do Centro de Competição PlayStation®.